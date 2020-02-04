Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Правоохранителям в Украине облегчили доступ к банковской тайне

Национальный банк Украины изменил процедуру раскрытия банковской тайны. СБУ, ГБР, Нацполиция, НАБУ, Антимонопольный комитет и органы прокуратуры теперь могут получать сведения о счетах по письменному запросу, без решения суда.

Нацбанк проинформировал об изменениях в правилах сохранения банковской тайны
Нацбанк проинформировал об изменениях в правилах сохранения банковской тайны
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Национальный банк изменил порядок раскрытия банковской тайны, говорится в сообщении пресс-службы регулятора от 3 февраля.

Порядок приведен в соответствие с нормами закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов", который был принят Верховной Радой 31 октября 2019 года.

"Государственные органы, указанные в п. 3, 3-1 и 3-2 ч. 1 ст. 62 закона Украины "О банках и банковской деятельности", могут получить по письменному запросу без решения суда доступ к информации об операциях по счетам лиц, включая информацию о контрагентах, даже если их счета открыты в других банках", – сообщила пресс-служба НБУ.

В перечне государственных органов, которые уполномочены направлять письменные запросы о банковских счетах, – Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Национальная полиция, Национальное антикоррупционное бюро, Антимонопольный комитет Украины и органы прокуратуры Украины.

Теги: НБУ, банки, Антимонопольный комитет, правоохранители, НАБУ, Национальная полиция, Служба безопасности Украины, ГБР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Toxic. Спирс выпустила ремикс своего хита. Аудио
  Toxic. Спирс выпустила ремикс своего хита. Аудио
Пышнотелая alyona alyona сняла на видео ныряние в бассейн
Пышнотелая alyona alyona сняла на видео ныряние в бассейн
"19 лет мы прекрасно ...бем друг другу мозг". Жена Арфуша поздравила его с личным праздником
"19 лет мы прекрасно ...бем друг другу мозг". Жена Арфуша поздравила его с личным праздником
  "Мулан". Вышел финальный трейлер фильма студии Disney. Видео
  "Мулан". Вышел финальный трейлер фильма студии Disney. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS