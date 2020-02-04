Правоохранителям в Украине облегчили доступ к банковской тайне

Национальный банк Украины изменил процедуру раскрытия банковской тайны. СБУ, ГБР, Нацполиция, НАБУ, Антимонопольный комитет и органы прокуратуры теперь могут получать сведения о счетах по письменному запросу, без решения суда.

Национальный банк изменил порядок раскрытия банковской тайны, говорится в сообщении пресс-службы регулятора от 3 февраля.

Порядок приведен в соответствие с нормами закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов", который был принят Верховной Радой 31 октября 2019 года.

"Государственные органы, указанные в п. 3, 3-1 и 3-2 ч. 1 ст. 62 закона Украины "О банках и банковской деятельности", могут получить по письменному запросу без решения суда доступ к информации об операциях по счетам лиц, включая информацию о контрагентах, даже если их счета открыты в других банках", – сообщила пресс-служба НБУ.

В перечне государственных органов, которые уполномочены направлять письменные запросы о банковских счетах, – Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Национальная полиция, Национальное антикоррупционное бюро, Антимонопольный комитет Украины и органы прокуратуры Украины.