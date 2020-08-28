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Пристайко допустил отказ от переговоров о возвращении Донбасса. Кулеба сказал, что это личное мнение дипломата

По словам экс-министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, нельзя ставить цель любой ценой вернуть контроль над Донбассом, если придется отказаться от движения на Запад. Нынешний глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что в деле прекращения оккупации не может быть отсрочек.

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Пристайко заявил, что переговоры о возвращении Крыма Украина не ведет и может прекратить дискуссии о возвращении ОРДЛО
Пристайко заявил, что переговоры о возвращении Крыма Украина не ведет и может прекратить дискуссии о возвращении ОРДЛО
Фото: ЕРА

Украина может временно отказаться от продвижения идеи восстановления контроля над оккупированным Донбассом, если это будет угрожать ее европейской интеграции. Об этом в интервью "Европейской правде", которое опубликовано 28 августа, заявил бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, недавно назначенный послом в Великобритании

По его словам, нельзя ставить цель любой ценой вернуть суверенитет Украины на Донбассе, если для этого надо будет отказаться от движения на Запад.

"А если мы на время откажемся от переговоров о восстановлении территориальной целостности, понимая ограниченность наших возможностей, и решим, что вернемся к этому позже? Мы же по Крыму фактически отказались", – отметил Пристайко.

Дипломат сообщил, что обсуждал эту тему с президентом Владимиром Зеленским, и признал, что она может вызвать широкую дискуссию в обществе и восприниматься как "зрада".

Примерно так же вела себя Западная Германия после Второй мировой войны, считает экс-министр: "Они признали: на этом этапе мы не можем объединиться, но мы остаемся нацией, которая затем объединится".

При этом, отметил Пристайко, должно быть понимание, что отказ от педалирования темы восстановления суверенитета является временным.

Нынешний министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в комментарии "Европейской правде" подчеркнул, что высказанная идея является личным мнением Пристайко, а не его позицией как посла. По его словам, МИД постоянно выступает за деоккупацию украинской территории. 

"В этой работе не может быть пауз или отсрочек. Наша земля до сих пор оккупирована, а наши люди до сих пор страдают в оккупации. Позиция президента Зеленского и моя как министра проста: Украина не разбрасывается своей землей и людьми", – отметил Кулеба.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Донбасс, оккупация, переговоры, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко, суверенитет, ОРДЛО
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