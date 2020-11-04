Профильный комитет Рады одобрил президентский законопроект о судоустройстве, который раскритиковала Венецианская комиссия – Юрчишин

Президентский законопроект №3711 "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" не только не совершенствует, но и уничтожает любые шансы на обновление судебной ветви власти, заявил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

Юрчишин: Об отсутствии реальной судебной реформы в проектах говорят и Венецианка, и общественность, и экспертные юридические сообщества Фото: Ярослав Юрчишин / Facebook

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия на сегодняшнем заседании принял решение рекомендовать парламенту проголосовать президентский законопроект №3711 "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" за основу без изменений. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин.

Он напомнил, что решение профильный комитет принял после критики законопроекта со стороны Венецианской комиссии, скандалов с Конституционным Судом Украины и Окружным админсудом Киева.

"Президентский проект не только не совершенствует, но и уничтожает любые шансы на обновление судебной ветви власти. Об отсутствии реальной судебной реформы в проектах говорят и Венецианка, и общественность, и экспертные юридические сообщества", – отметил нардеп.

Он назвал решение комитета "издевательством и имитацией процессов".

Юрчишин добавил, что вместе с коллегами по фракции "Голос" будет добиваться, чтобы законопроект №3711 был отправлен на доработку, в ходе которой должны быть внесены изменения относительно проведения прозрачного конкурса в Высшей квалификационной комиссии судей и Высшем совете правосудия с привлечением международных экспертов, а также учтен вывод Венецианской комиссии.

В 2014 году в Украине была начата судебная реформа. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должности, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

Пятый президент Петр Порошенко говорил, что его каденции не хватило, чтобы завершить судебную реформу, и менее всего она коснулась судов первой инстанции.

16 октября 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект относительно деятельности органов судейского управления. Предусмотрены сокращение Верховного Суда с 200 до 100 человек путем проведения повторного отбора судей, ликвидация Высшей квалификационной комиссии судей Украины, расширение полномочий Высшего совета правосудия, возможность подачи анонимных жалоб на судей и сокращение сроков дисциплинарных процедур по ним. Автор документа президент Владимир Зеленский подписал закон 4 ноября. Венецианская комиссия 9 декабря опубликовала официальное заключение о судебной реформе Зеленского, в котором раскритиковала закон.

22 июня 2020 года Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о судебной реформе.