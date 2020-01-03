Прокуратура завершила досудебное расследование по факту драки Ляшко с Герусом

Бориспольская городская прокуратура завершила досудебное расследование по факту драки между бывшим народным депутатом, лидером Радикальной партии Олегом Ляшко и нынешним нардепом от фракции "Слуга народа" Андреем Герусом. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Киевской области.
"По результатам досудебного расследования процессуальным прокурором в уголовном производстве признано, что собранные доказательства являются достаточными для составления обвинительного акта, и в соответствии с требованиями ст. 290 Уголовного процессуального кодекса Украины сторонам предоставлена возможность ознакомиться с материалами уголовного производства", – говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что в случае доказательства вины Ляшко в суде ему грозит наказание до семи лет лишения свободы.
6 ноября Ляшко устроил потасовку с депутатом от "Слуги народа" Андреем Герусом в зале официальных делегаций аэропорта Борисполь. Лидер Радикальной партии обвинил Геруса в лоббировании интересов российских производителей электроэнергии.
Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины. Ляшко сообщил, что ему объявили подозрение по ч. 2 этой статьи – "нанесение легких телесных повреждений".
19 ноября суд отпустил Ляшко на поруки народных депутатов Виктории Сюмар ("Европейская солидарность") и Михаила Волынца ("Батьківщина"). Сторона обвинения просила для Ляшко меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.
28 ноября Киевский апелляционный суд отклонил ходатайство прокуратуры Киевской области на решение Бориспольского городского районного суда, который отпустил Ляшко на поруки.
3 декабря прокуратура сообщила охраннику Ляшко о подозрении в пособничестве умышленному нанесению народному депутату легких телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью.
На допросе Ляшко отказался давать показания.