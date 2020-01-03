Прокуратура завершила досудебное расследование по факту драки Ляшко с Герусом

В случае, если суд докажет вину экс-нардепа Олега Ляшко в деле о потасовке с нынешним депутатом от "Слуги народа" Андреем Герусом, главе Радикальной партии грозит наказание до семи лет лишения свободы.

Бориспольская городская прокуратура завершила досудебное расследование по факту драки между бывшим народным депутатом, лидером Радикальной партии Олегом Ляшко и нынешним нардепом от фракции "Слуга народа" Андреем Герусом. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Киевской области.

"По результатам досудебного расследования процессуальным прокурором в уголовном производстве признано, что собранные доказательства являются достаточными для составления обвинительного акта, и в соответствии с требованиями ст. 290 Уголовного процессуального кодекса Украины сторонам предоставлена возможность ознакомиться с материалами уголовного производства", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что в случае доказательства вины Ляшко в суде ему грозит наказание до семи лет лишения свободы.

6 ноября Ляшко устроил потасовку с депутатом от "Слуги народа" Андреем Герусом в зале официальных делегаций аэропорта Борисполь. Лидер Радикальной партии обвинил Геруса в лоббировании интересов российских производителей электроэнергии.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины. Ляшко сообщил, что ему объявили подозрение по ч. 2 этой статьи – "нанесение легких телесных повреждений".

19 ноября суд отпустил Ляшко на поруки народных депутатов Виктории Сюмар ("Европейская солидарность") и Михаила Волынца ("Батьківщина"). Сторона обвинения просила для Ляшко меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

28 ноября Киевский апелляционный суд отклонил ходатайство прокуратуры Киевской области на решение Бориспольского городского районного суда, который отпустил Ляшко на поруки.

3 декабря прокуратура сообщила охраннику Ляшко о подозрении в пособничестве умышленному нанесению народному депутату легких телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью.

На допросе Ляшко отказался давать показания.