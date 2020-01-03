Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Прокуратура завершила досудебное расследование по факту драки Ляшко с Герусом

В случае, если суд докажет вину экс-нардепа Олега Ляшко в деле о потасовке с нынешним депутатом от "Слуги народа" Андреем Герусом, главе Радикальной партии грозит наказание до семи лет лишения свободы.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ляшко отпустили на поруки
Ляшко отпустили на поруки
Фото: Олег Ляшко / Facebook

Бориспольская городская прокуратура завершила досудебное расследование по факту драки между бывшим народным депутатом, лидером Радикальной партии Олегом Ляшко и нынешним нардепом от фракции "Слуга народа" Андреем Герусом. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Киевской области.

"По результатам досудебного расследования процессуальным прокурором в уголовном производстве признано, что собранные доказательства являются достаточными для составления обвинительного акта, и в соответствии с требованиями ст. 290 Уголовного процессуального кодекса Украины сторонам предоставлена возможность ознакомиться с материалами уголовного производства", – говорится в сообщении. 

В прокуратуре отметили, что в случае доказательства вины Ляшко в суде ему грозит наказание до семи лет лишения свободы.

6 ноября Ляшко устроил потасовку с депутатом от "Слуги народа" Андреем Герусом в зале официальных делегаций аэропорта Борисполь. Лидер Радикальной партии обвинил Геруса в лоббировании интересов российских производителей электроэнергии.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины. Ляшко сообщил, что ему объявили подозрение по ч. 2 этой статьи – "нанесение легких телесных повреждений".

19 ноября суд отпустил Ляшко на поруки народных депутатов Виктории Сюмар ("Европейская солидарность") и Михаила Волынца ("Батьківщина"). Сторона обвинения просила для Ляшко меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. 

28 ноября Киевский апелляционный суд отклонил ходатайство прокуратуры Киевской области на решение Бориспольского городского районного суда, который отпустил Ляшко на поруки.

3 декабря прокуратура сообщила охраннику Ляшко о подозрении в пособничестве умышленному нанесению народному депутату легких телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью.

На допросе Ляшко отказался давать показания.

Теги: Олег Ляшко, прокуратура, расследование, Андрей Герус, уголовное производство, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Только что проснулась от лучшего сна". Актриса сериала "Друзья" Шелдон обнародовала поздравление с 2020-м годом
"Только что проснулась от лучшего сна". Актриса сериала "Друзья" Шелдон обнародовала поздравление с 2020-м годом
Кравиц впервые показала свои свадебные фото
Кравиц впервые показала свои свадебные фото
Тодоренко похвасталась растяжкой
Тодоренко похвасталась растяжкой
  Yummy. Вышел новый ролик Бибера. Видео
  Yummy. Вышел новый ролик Бибера. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS