Рада может рассмотреть во втором чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса в сентябре – нардеп

Законопроект №7457 о регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, научных и промышленных целях Рада приняла в первом чтении на заседании 13 июля.
"Мы прописывали, что медицинский каннабис будет выращиваться только в закрытом помещении, то есть в теплицах. Надо оборудовать помещение, обеспечить штрихкодирование каждого куста, сделать видеонаблюдение. Это все прописано в законе. В это надо вложить большие инвестиции", – подчеркнула Стефанишина.
По ее словам, лицензия будет стоить "минимальные средства".
"Мы специально так прописали. Лицензия будет стоить так же, как на производство алкоголя и табачных изделий – около 800 грн. Мы так сделали, потому что понимаем, что на производство нужно будет очень много средств вложить", – рассказала нардеп.
По словам Стефанишиной, выдавать лицензии, скорее всего, будет Государственная служба Украины по лекарственным средствам.
Как подчеркнула нардеп, до 27 июля продолжается сбор поправок ко второму чтению, после этого они будут анализироваться в профильном комитете и Минздраве.
"Я думаю, что мы проведем ряд консультаций с депутатскими фракциями и группами. Многие люди читают по-разному то, что написано в законе. Надо провести еще разъяснительную работу. На это уйдет время. Я надеюсь, что в сентябре мы выйдем на второе чтение", – отметила Стефанишина.
Верховная Рада несколько раз пыталась урегулировать вопрос легализации каннабиса. Парламент прошлого созыва не успел рассмотреть законопроект №10313, разрешавший выращивание конопли для научных, промышленных, учебных и медицинских целей (его зарегистрировали 20 мая 2019 года, включили в повестку дня 6 июня, но так и не вынесли на голосование).
Еще один законопроект о легализации медицинского каннабиса рассматривала Рада девятого созыва. Летом 2021 года его внес президент Украины Владимир Зеленский, а потом Рада провалила голосование в первом чтении и отправила инициативу на доработку.
7 июня 2022 года Кабинет Министров Украины поддержал законопроект "О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны". 10 июня соответствующий законопроект №7457 зарегистрировали в Верховной Раде.
28 июня 2023 года легализовать лекарства на основе каннабиса призвал президент Украины Владимир Зеленский.
По оценке ОПУ, еще в 2020 году в препаратах на основе каннабиса нуждались не менее 2 млн украинцев.