Рада может рассмотреть во втором чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса в сентябре – нардеп

Законопроект о регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, научных и промышленных целях Рада приняла в первом чтении на заседании 13 июля Фото: rada.gov.ua

Законопроект №7457 о регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, научных и промышленных целях Рада приняла в первом чтении на заседании 13 июля.

"Мы прописывали, что медицинский каннабис будет выращиваться только в закрытом помещении, то есть в теплицах. Надо оборудовать помещение, обеспечить штрихкодирование каждого куста, сделать видеонаблюдение. Это все прописано в законе. В это надо вложить большие инвестиции", – подчеркнула Стефанишина.

По ее словам, лицензия будет стоить "минимальные средства".

"Мы специально так прописали. Лицензия будет стоить так же, как на производство алкоголя и табачных изделий – около 800 грн. Мы так сделали, потому что понимаем, что на производство нужно будет очень много средств вложить", – рассказала нардеп.

По словам Стефанишиной, выдавать лицензии, скорее всего, будет Государственная служба Украины по лекарственным средствам.

Как подчеркнула нардеп, до 27 июля продолжается сбор поправок ко второму чтению, после этого они будут анализироваться в профильном комитете и Минздраве.

"Я думаю, что мы проведем ряд консультаций с депутатскими фракциями и группами. Многие люди читают по-разному то, что написано в законе. Надо провести еще разъяснительную работу. На это уйдет время. Я надеюсь, что в сентябре мы выйдем на второе чтение", – отметила Стефанишина.