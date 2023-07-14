Тимошенко требует, чтобы Шкрум сложила мандат из-за поддержки легализации медицинского каннабиса – СМИ

Голосование за законопроект №7457 о регулировании обращения растений рода конопли в медицинских, научных и промышленных целях состоялось 13 июля. Рада приняла его пока только в первом чтении. Инициатива среди прочего прописывает требования к выращиванию растений каннабиса, к производству, хранению, перевозке растений и препаратов из конопли, а также предусматривает контроль за оборотом каннабиса. Купить лекарства, согласно законопроекту, можно будет в аптеках при наличии электронного рецепта врача.
"Батьківщина" дала только один голос за законопроект (это самый низкий показатель поддержки инициативы среди остальных фракций и групп).
Единственный нардеп, поддержавший во фракции этот законопроект, – Шкрум. Вчера она написала в Facebook, что это решение для нее было одновременно "простое и очень сложное".
"Я верю, что легализация – это правильный путь. Законопроект в некоторых вещах действительно контроверсионный, далеко не идеальный. Я понимаю позицию своих коллег, указывающих на его недостатки и риски. Его эффективность будет зависеть от непростой работы по подготовке ко второму чтению и контролю. Но этот законопроект для меня начинает путь и дискуссию. Пожалуй, самая большая роскошь, которую можно позволить себе в политике, – это оставаться человеком со своими идеями, мыслями, ценностями и убеждениями. Эта роскошь редко доступна. Слишком много границ и подводных камней. Но иногда делаешь что-нибудь, потому что не можешь этого не делать", – заявила она.
По информации "Украинской правды", из-за позиции нардепа замглавы фракции "Батьківщина" Сергею Власенко было поручено исключить Шкрум из всех международных делегаций и отменить все ее международные командировки, в которые она ездит как представитель фракции.
"Право людям дышать". Что предлагает законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине и кто его критикует? Главное
Проект закона №7457 – это не первая попытка нардепов легализовать каннабис для медицинских целей. В Раде прошлого созыва успели только включить в повестку дня соответствующий законопроект, но так и не вынесли на голосование до истечения срока полномочий депутатов.
Еще один законопроект о легализации медицинского каннабиса рассматривала Рада действующего созыва. Летом 2021 года его внес президент, а потом парламентарии провалили голосование в первом чтении и отправили инициативу на доработку.
Кабмин поддержал законопроект об обороте конопли в июне 2022 года. Через месяц его зарегистрировали в Раде под №7457, включения в повестку дня инициатива ждала почти год: ее вынесли в зал только после призыва президента Украины Владимира Зеленского и "большой мобилизационной работы" по поиску голосов.
Авторы законопроекта заявляют, что хотят создать условия для расширения доступа пациентов к необходимому лечению и проведению научных исследований эффективности конопли. По оценке Офиса президента Украины, еще в 2020 году в препаратах на основе каннабиса нуждались не менее 2 млн украинцев.
Тимошенко утверждает, что эта инициатива "не о легализации марихуаны для облегчения страданий пациентов", а о "превращении Украины в наркоплантацию".