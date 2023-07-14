Тимошенко требует, чтобы Шкрум сложила мандат из-за поддержки легализации медицинского каннабиса – СМИ

Тимошенко считает, что законопроект, который Рада вчера поддержала, "не о легализации марихуаны для облегчения страданий пациентов", а о "превращении Украины в наркоплантацию" Фото: ba.org.ua

Голосование за законопроект №7457 о регулировании обращения растений рода конопли в медицинских, научных и промышленных целях состоялось 13 июля. Рада приняла его пока только в первом чтении. Инициатива среди прочего прописывает требования к выращиванию растений каннабиса, к производству, хранению, перевозке растений и препаратов из конопли, а также предусматривает контроль за оборотом каннабиса. Купить лекарства, согласно законопроекту, можно будет в аптеках при наличии электронного рецепта врача.

"Батьківщина" дала только один голос за законопроект (это самый низкий показатель поддержки инициативы среди остальных фракций и групп).

Единственный нардеп, поддержавший во фракции этот законопроект, – Шкрум. Вчера она написала в Facebook, что это решение для нее было одновременно "простое и очень сложное".

"Я верю, что легализация – это правильный путь. Законопроект в некоторых вещах действительно контроверсионный, далеко не идеальный. Я понимаю позицию своих коллег, указывающих на его недостатки и риски. Его эффективность будет зависеть от непростой работы по подготовке ко второму чтению и контролю. Но этот законопроект для меня начинает путь и дискуссию. Пожалуй, самая большая роскошь, которую можно позволить себе в политике, – это оставаться человеком со своими идеями, мыслями, ценностями и убеждениями. Эта роскошь редко доступна. Слишком много границ и подводных камней. Но иногда делаешь что-нибудь, потому что не можешь этого не делать", – заявила она.

По информации "Украинской правды", из-за позиции нардепа замглавы фракции "Батьківщина" Сергею Власенко было поручено исключить Шкрум из всех международных делегаций и отменить все ее международные командировки, в которые она ездит как представитель фракции.

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