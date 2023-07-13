"Право людям дышать". Что предлагает законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине и кто его критикует? Главное

Использование каннабиса или препаратов на его основе в медицинских целях разрешено в 56 странах Фото: depositphotos.com

Проект закона №7457 – это не первая попытка нардепов легализовать каннабис для медицинских целей. В Раде прошлого созыва успели только включить в повестку дня соответствующий законопроект, но так и не вынесли на голосование до истечения срока полномочий депутатов.

Еще один законопроект о легализации медицинского каннабиса рассматривала Рада действующего созыва. Летом 2021 года его внес президент, а потом парламентарии провалили голосование в первом чтении и отправили инициативу на доработку.

Кабмин поддержал законопроект об обороте конопли в июне 2022 года. Через месяц его зарегистрировали в Раде под №7457, включения в повестку дня инициатива ждала почти год: ее вынесли в зал только после призыва президента Украины Владимира Зеленского и "большой мобилизационной работы" по поиску голосов.

Авторы законопроекта заявляют, что хотят создать условия для расширения доступа пациентов к необходимому лечению и проведению научных исследований эффективности конопли.

Как сказано в пояснительной записке, целесообразность терапевтического применения препаратов на основе каннабиса доказана при таких состояниях:

неврологические заболевания;

заболевания пищеварительного тракта и побочные эффекты, связанные с лечением ВИЧ/СПИД;

наркотическая зависимость и проблемы психического характера (по предварительным доказательствам, эффективно использование каннабиса в качестве заместительной терапии для опиоидов, стимуляторов (в частности, кокаина) и алкоголя, а также для преодоления тревоги, посттравматических стрессовых расстройств и нарушения сна);

хроническая боль невропатического происхождения;

паллиативная помощь.

В проекте говорится, что выращивать каннабис для медицинских целей могут юридические лица всех форм собственности при наличии у них лицензии Кабмина и в рамках установленных правительством квот. При этом они должны использовать кондиционные семена, купленные в стандартизированном порядке, и обязаны обеспечить охрану посевов, мест хранения и переработки растений.

Разрабатывать новые препараты смогут научные учреждения (государственной, коммунальной и частной форм собственности) при наличии лицензии и только в медицинских целях или для научно-технической деятельности.

Производить, хранить, перевозить, ввозить на территорию Украины и продавать препараты на основе каннабиса смогут юрлица всех форм собственности при наличии лицензии и при условии обеспечения прослеживаемости оборота сортов растения на всех этапах оборота. На производство тоже будут правительственные квоты.

Купить такие лекарства пациенты смогут по рецепту врача (он должен быть выписан в электронной форме) в аптеках всех форм собственности.

Контроль оборота каннабиса предлагают обеспечивать путем маркировки каждой партии и единицы фасованной продукции уникальным штрих-кодом, ведением электронного реестра перемещения сортов растений или изготовленных из них медицинских препаратов.

Этот законопроект сегодня в Верховной Раде приняли 268 голосами. Фракции и группы голосовали так:

"Слуга народа" – 183 голоса "за";

"Европейская солидарность" – 10;

"Платформа за життя" – 16;

"Голос" – 19;

"Відновлення" – 11;

"За майбутнє" – 8;

"Довіра" – 12.

Еще восемь голосов "за" дали внефракционные нардепы. Меньше всего – один голос – поддержки инициатива получила у фракции "Батьківщина", лидер которой Юлия Тимошенко утверждает, что законопроект "не о легализации марихуаны для облегчения страданий пациентов", а о "превращении Украины в наркоплантацию".

Подобные аргументы против легализации медицинского каннабиса привела экс-нардеп Ольга Богомолец. Она считает, что "под эгидой легализации медицинского каннабиса Украину хотят сделать новой Колумбией в центре Европы", а для легализации медицинского каннабиса "достаточно внести изменения в два постановления Кабмина". Соответствующие рекомендации были разработаны нардепами VIII каденции, но не были приняты, пишет она. Почему парламентарии не добивались этого, экс-нардеп не уточнила.

В 2021 году правительство Украины легализовало ряд препаратов на основе каннабиса, но решение подвергли критике: доступными оказались лишь дорогостоящие лекарства.

Сегодняшнему голосованию в Раде предшествовала кампания в поддержку законопроекта, которая длилась несколько недель (например, в Facebook часть постов по этой теме отмечена хештегом "знеболь").

Так, в конце июня в сети вирусным стал пост военнослужащего 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Михаила Бакалюка, который получил тяжелое ранение на фронте и потерял ногу.

"Во время лечения я нуждаюсь в круглосуточном введении обезболивающих препаратов в венозную и мышечную системы и введении эпидуральной анестезии. Это существенно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы и внутренних органов, функциональность которых может быть нарушена и, как следствие, может вызвать новые болезни. Я чувствую страшные физические и фантомные боли в области ранения. Применение таких обезболивающих не лишает, а лишь приглушает боль на время. Выдержать подобные боли очень тяжело, что отрицательно влияет на мое психоэмоциональное состояние", – написал он.

Военнослужащий опубликовал свое фото, сделанное в госпитале, и призвал принять закон о медицинском каннабисе.

"Таких, как я, бойцов много. Военнослужащие имеют разной степени ранения: осколочные по туловищу, травматическую ампутацию на разных уровнях верхних и нижних конечностей, совместимые ранения, ожоги лица, конечностей, всего тела", – подчеркнул он.

На этот пост откликнулась украинская журналистка Янина Соколова, которая в 2019 году поборола рак. Она опубликовала снимок Бакалюка и свое фото, сделанное в ванной.

"На втором фото я. В 2019 году. Во время химиотерапии. На третий день плохо так, что не помогает ни один из препаратов обезболивания. Сильнейшие пластыри и инъекции не давали никакого полного обезболивающего эффекта. Наоборот. Оказывали побочное действие. Рвоту, сыпь и кучу различных желудочных последствий. Хотелось лезть на стены. Выкручивало тело так, будто сотни пчел жалят сосуды. Все это было до покупки моим другом сигареты с маслом каннабиса внутри. Это было просто дыхание покоя. Без побочного действия. Разве что есть хотелось, – рассказала она. – Я могу назвать вам десятки групп пациентов с разными болезненными симптомами. И всем им необходим закон о медицинском каннабисе. Просто сейчас. Война. Тысячи наших страдают от боли".

Один из основателей партии "Демократична сокира" Юрий Гудименко, который около года назад получил ранение на фронте, тоже призывает к легализации каннабиса для медицинских целей.

В заявлении, которое опубликовала политсила, он отметил, что принятия соответствующего закона в Украине годами ждут онкобольные, пациенты с эпилепсией, ПТСР. В состоянии полномасштабной войны, когда в стране в разы увеличилось количество раненых военных, необходимость такого закона, по его мнению, очевидна для каждого гражданина "при памяти".

Нардепы, которые не поддерживают инициативу, боятся "поскользнуться" на этом вопросе, заявляет он.

"Считается, что если политик будет говорить на эти темы, то на следующих выборах консервативные избиратели его не поддержат, а оппоненты вспомнят: "Так ты же был за "наркоту". И фактически этот страх за свое политическое будущее останавливает многих депутатов", – пояснил он.

Гудыменко рассказал, что когда получил ранение, боль испытывал в течение месяцев круглосуточно до тех пор, пока ему не отсекли нерв.

"Мы привыкаем жить с болью. После ранения каждый день, 24/7, в течение 10 месяцев я испытывал страшную боль. Да, с каждым месяцем становилось немного легче. Но боль не отпускала, а я привыкал с ней жить. По крайней мере так казалось. Потом мне наконец отсекли нерв – и я перестал чувствовать. Боль в какой-то момент просто прошла. А затем пришло осознание, насколько же она влияет на нашу жизнь. Это почувствовали я сам, мои близкие, окружающие. Когда болит, ты нервный, злой, агрессивный. Даже если кажется, что ты привык, боль работает как постоянный раздражитель. Постоянная боль меняет тебя изнутри. В Украине сейчас тысячи бойцов, раненых и постоянно живущих со страшными болями – реальными и фантомными, в том числе имея ампутации. Если есть хоть какая-нибудь возможность облегчить им эту боль – это нужно сделать", – добавил он.

Председатель экономического комитета Рады, нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха отметил, что этот законопроект не о "наркоманах и деградации", а о милосердии и человечности, а также рассказал, что есть и экономический аргумент в его пользу.

"Медицинский каннабис – такая же область фармбизнеса, как и другие. Она способна приносить прибыль и привлекать инвестиции. Украинский фармацевтический рынок является одним из самых интересных в Европе. Он достаточно динамичен, приносит владельцам доходы, а гражданам – возможность покупать несколько более дешевые аналоги импортных лекарств, – отметил он. – Конечно, можно дальше говорить о землях Украины, как о хлебной житнице Европы, но факт остается фактом – украинские фермеры и предприятия могут вполне успешно выращивать медицинский каннабис. [...] Поэтому даже если экономика остается сырьевой, пусть это будет современное сырье. Тем более, что законопроект №7457 создает предпосылки именно для производства препаратов из каннабиса здесь, в Украине".

Гендиректор центра протезирования Superhumans Ольга Руднева рассказала историю своей семьи, связанную с запрещенными лекарствами, и подчеркнула: сейчас пациенты, нуждающиеся в обезболивании, вынуждены искать его за границей и привозить в Украину, рискуя всем (в законопроекте №7457 предлагают разрешить, чтобы пациенты приобретали прописанные им препараты за границей и ввозили их в Украину).

"Родственники пациентов нелегально покупают такое лекарство через сомнительных посредников вместо того, чтобы приобрести по рецепту в аптеке. Вдумайтесь: обезболивание для пациентов на последнем этапе жизни карается Уголовным кодексом!" – возмутилась она.

Руднева рассказала, что на днях один из пациентов центра попросил найти ему каннабис для обезболивания.

"Потому что болит. И я уже третий день представляю себе, как я, руководитель центра протезирования и психологической поддержки, покупаю ему каннабис у барыги и прячусь, чтобы передать этот пакетик. Я этого не желаю. Но я хочу, чтобы ему не болело. Для этого депутаты должны наконец проголосовать тот законопроект о легализации медицинского каннабиса и дать право людям дышать", – подчеркнула Руднева.

Впереди у нардепов – работа над текстом законопроекта №7457 и его рассмотрение во втором чтении, отметила нардеп от "Голоса" Ольга Стефанишина. Закон может быть подписан президентом и вступить в силу только после того, как его примут во втором чтении и в целом, но пока не сообщалось, когда планируется второе чтение.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, на данный момент использование в медицинских целях растений конопли (или, в зависимости от особенностей регулирования, использования препаратов, изготовленных на ее основе) разрешено в 56 странах, среди которых Германия, Испания, Нидерланды, Италия, Чехия, Франция, Португалия, Польша, Греция, Австрия, Дания, Бельгия, Норвегия, Израиль, Великобритания, США и Канада.