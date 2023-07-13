Рада приняла в первом чтении законопроект о медицинском каннабисе

Верховная Рада Украины на заседании 13 июля приняла в первом чтении законопроект №7457 о регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, научных и промышленных целях. Об этом в Telegram сообщили нардепы Ирина Геращенко ("Европейская солидарность") и Ярослав Железняк ("Голос").
Принятие документа за основу поддержали 268 народных депутата – больше всего – от "Слуги народа" (183), в то же время от "Батьківщини" за законопроект проголосовал только один нардеп.
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