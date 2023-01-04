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Рада может рассмотреть законопроект о контрразведке. В СБУ считают, что он поможет в борьбе с агентами РФ, и рассчитывают на скорое принятие – СМИ

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В СБУ поддерживают принятие предложенного Раде законопроекта
В СБУ поддерживают принятие предложенного Раде законопроекта
Фото: Служба безпеки України / Facebook

В декабре в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7684-д о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования контрразведывательной деятельности и усиления институциональной способности субъектов ее осуществления во время отпора вооруженной агрессии против Украины.

Законопроект, среди прочего, определяет ряд понятий, касающихся контрразведывательной деятельности (контрразведывательных опросов, операций), риска государственной безопасности.  

Также законопроект предусматривает возможность проведения контрразведывательных мероприятий по решению руководителя без разрешения суда. 

По данным LIGA.net, в Службе безопасности Украины рассчитывают, что законопроект будет принят в ближайшее время.

"Нынешний закон о контрразведке был написан в мирное время и для мирного времени. Никакой нормы, которая позволила бы перейти на военные рельсы, там нет", – рассказал собеседник LIGA.net, руководитель одного из подразделений СБУ Богдан. 

Он говорит, что действующая редакция закона усложняла работу СБУ в первые дни полномасштабного вторжения РФ и если бы изменения приняли раньше, "результатов было бы больше". 

Собеседник издания рассказал, что, например, контрразведывательные опросы проводят и сейчас, но законопроект урегулирует процедуру. 

"К примеру, назначается человек в "Укроборонпром". Но если мы видим, что у него много выездов в Россию, – мы вызываем его на опрос и предлагаем ему полиграф", – рассказал сотрудник СБУ. Также СБУ сможет опрашивать чиновников, планирующих поездку за границу.

"Потенциально такие люди привлекательны как мишень для российских спецслужб. Если это госслужащий или военный – мы сможем перед командировкой пообщаться с ним и понять, есть ли угроза", – пояснил он. 

Кроме того, СБУ в случае принятия закона сможет проводить контрразведывательные мероприятия в отношении действующих нардепов по разрешению генпрокурора. Собеседник издания приводит в пример случай беглого нардепа Андрея Деркача – он "мог бы быть задокументирован давным-давно, если бы был механизм контрразведки", который СБУ просит прописать. 

Юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан назвала предложения "конфеткой" в реформе СБУ. "Мы даем эту конфетку, но не забираем всех других проблем, которые должна была убрать реформа", – заявила она. 

Однако нардеп от "Слуги народа", замглавы комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая сказала LIGA.net, что от глобальной реформы никто не отказывался – в условиях войны комплексный законопроект №3196-д разделили на блоки. 

"Приоритетом №1 была определена контрразведка. Далее по плану – принятие нового рамочного закона об СБУ, сужение подследственности и ограничение поручений по нетематическим направлениям", – пишет СМИ, ссылаясь на Безуглую. 

Нардеп от "Голоса", полковник СБУ в запасе Роман Костенко считает, что "война – это окно возможностей, чтобы сделать СБУ более способной".

Теги: СБУ, контрразведка, реформа, Марьяна Безуглая, Роман Костенко
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