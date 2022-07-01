Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий проведение переписи населения каждые 10 лет

"За" проголосовали 249 народных депутатов Украины.
В проекте закона сказано (.doc), что "целью проведения переписи населения является получение достоверных, объективных и целостных данных относительно населения страны в целом и каждой административно-территориальной единицы для информационного обеспечения управления и прогнозирования социально-экономического развития, а также разработки и реализации взвешенной государственной политики по вопросам народонаселения в интересах экономического благополучия и прав человека".
"Перепись населения проводится не реже одного раза в 10 лет. Основанием для проведения переписи населения является решение Кабинета Министров Украины, которое принимается не позднее чем за три года до ее начала", – сказано в документе.
На сайте правящей партии "Слуга народа" отмечается, что перепись будет проводиться современными методами, в том числе "с помощью специального программного обеспечения в интернете".
Единственная перепись в независимой Украине проводилась в 2001 году. Тогда численность населения составила 48,46 млн человек. Следующая перепись должна была состояться в 2011 году, ее проведение неоднократно переносили, в последний раз – на 2023-й.
В январе 2021 года министр Кабмина Олег Немчинов говорил, что для проведения запланированной на 2023 год переписи населения Украины потребуется не менее 7 млрд грн.
Численность населения Украины на 1 сентября 2021 года составляла 41,34 млн человек, сообщала Государственная служба статистики.
30 ноября Министерство цифровой трансформации и компания Apple подписали меморандум, который, в частности, предусматривает сотрудничество в рамках всеукраинской переписи населения в 2023 году. Apple также предоставит поддержку Минцифры в разработке и определении приоритетных проектов, связанных с переходом Украины в режим paperless.
Украина должна была стать второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple уже в феврале 2023 года, заявлял 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский в ходе ежегодного послания к Верховной Раде. Впервые такую перепись проводили в США.
Вероятно, перепись населения в Украине в 2022 году может не состояться из-за войны против России.