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Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий проведение переписи населения каждые 10 лет

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Законопроект поддержали 249 народных депутатов
Законопроект поддержали 249 народных депутатов
Фото: Верховна Рада України / Facebook

1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5108, в котором прописано каждые 10 лет проводить в Украине перепись населения.

"За" проголосовали 249 народных депутатов Украины.

В проекте закона сказано (.doc), что "целью проведения переписи населения является получение достоверных, объективных и целостных данных относительно населения страны в целом и каждой административно-территориальной единицы для информационного обеспечения управления и прогнозирования социально-экономического развития, а также разработки и реализации взвешенной государственной политики по вопросам народонаселения в интересах экономического благополучия и прав человека".

"Перепись населения проводится не реже одного раза в 10 лет. Основанием для проведения переписи населения является решение Кабинета Министров Украины, которое принимается не позднее чем за три года до ее начала", – сказано в документе.

На сайте правящей партии "Слуга народа" отмечается, что перепись будет проводиться современными методами, в том числе "с помощью специального программного обеспечения в интернете".

Контекст:

Единственная перепись в независимой Украине проводилась в 2001 году. Тогда численность населения составила 48,46 млн человек. Следующая перепись должна была состояться в 2011 году, ее проведение неоднократно переносили, в последний раз – на 2023-й.

В январе 2021 года министр Кабмина Олег Немчинов говорил, что для проведения запланированной на 2023 год переписи населения Украины потребуется не менее 7 млрд грн.

Численность населения Украины на 1 сентября 2021 года составляла 41,34 млн человек, сообщала Государственная служба статистики.

30 ноября Министерство цифровой трансформации и компания Apple подписали меморандум, который, в частности, предусматривает сотрудничество в рамках всеукраинской переписи населения в 2023 году. Apple также предоставит поддержку Минцифры в разработке и определении приоритетных проектов, связанных с переходом Украины в режим paperless.

Украина должна была стать второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple уже в феврале 2023 года, заявлял 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский в ходе ежегодного послания к Верховной Раде. Впервые такую перепись проводили в США.

Вероятно, перепись населения в Украине в 2022 году может не состояться из-за войны против России.

Теги: Верховная Рада, интернет, статистика, народные депутаты, перепись, законопроект, украинец, Слуга народа, Кабмин
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