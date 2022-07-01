Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий проведение переписи населения каждые 10 лет

"За" проголосовали 249 народных депутатов Украины.

В проекте закона сказано (.doc), что "целью проведения переписи населения является получение достоверных, объективных и целостных данных относительно населения страны в целом и каждой административно-территориальной единицы для информационного обеспечения управления и прогнозирования социально-экономического развития, а также разработки и реализации взвешенной государственной политики по вопросам народонаселения в интересах экономического благополучия и прав человека".

"Перепись населения проводится не реже одного раза в 10 лет. Основанием для проведения переписи населения является решение Кабинета Министров Украины, которое принимается не позднее чем за три года до ее начала", – сказано в документе.

На сайте правящей партии "Слуга народа" отмечается, что перепись будет проводиться современными методами, в том числе "с помощью специального программного обеспечения в интернете".