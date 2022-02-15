Рада приняла закон об уголовной ответственности за антисемитизм

Документ вносит изменения в статью 161 Уголовного кодекса Украины для реализации принятого ранее закона "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине".
В частности, за проявления антисемитизма предусматривается наказание в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400–8500 грн) или ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Те же действия, связанные с насилием, обманом или угрозами, а также совершенные должностным лицом, наказываются штрафом 8500–17000 грн или лишением свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Действия, совершенные организованной группой лиц или повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
В мае 2021 года комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова поддержал законопроекты №5109 и №5110, предполагающие установление уголовной ответственности за антисемитизм.
Первый из них, ставший законом о противодействии антисемитизму в Украине, Рада приняла во втором чтении и в целом 22 сентября. Документ определяет понятие антисемитизма и предусматривает ответственность за нарушение законодательства об антисемитизме. Президент Владимир Зеленский подписал документ 7 октября.
Премьер Израиля Нафтали Беннет поблагодарил Зеленского за принятие в Украине закона о противодействии антисемитизму.