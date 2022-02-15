Рада приняла закон об уголовной ответственности за антисемитизм

Рада приняла второй законопроект из пакета об антисемитизме Фото: president.gov.ua

Документ вносит изменения в статью 161 Уголовного кодекса Украины для реализации принятого ранее закона "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине".

В частности, за проявления антисемитизма предусматривается наказание в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400–8500 грн) или ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Те же действия, связанные с насилием, обманом или угрозами, а также совершенные должностным лицом, наказываются штрафом 8500–17000 грн или лишением свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Действия, совершенные организованной группой лиц или повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.