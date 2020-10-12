Разумков о Тищенко: Мне не так легко Колю охарактеризовать

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман описал, каким он видит народного депутата Украины от "Слуги народа" Николая Тищенко.

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что не имеет совместных проектов с народным депутатом Украины от "Слуги народа" Николаем Тищенко. По его словам, Тищенко – человек напористый.

"Очень креативно [Николай Тищенко] подходит к избирательной кампании. Сейчас именно он руководит киевской городской организацией. Непосредственно в каких-то совместных проектах мы не участвовали. Мне не так легко будет Колю охарактеризовать", – пояснил Разумков.

Спикер Рады уточнил, что у них с Тищенко рабочие, хорошие отношения. На вопрос о самых ярких чертах Тищенко Разумков ответил: "Напор, напористость".

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Ресторатор и телеведущий Тищенко прошел в Верховную Раду как мажоритарщик от "Слуги народа". Он одержал победу на мажоритарном округе №219 в Киеве. В парламенте стал заместителем главы комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры.

За время работы в Раде у него произошло несколько инцидентов. 20 сентября нардеп отказался называть имя новоназначенного министра здравоохранения Зоряны Скалецкой. "А кто вы такая, чтобы меня проверять? Ну кто вы? Мой отец? Или жена? Кто вы, чтобы проверять?" – сказал Тищенко журналистке.

3 октября депутат сравнил Украину с насосом, объясняя суть "формулы Штайнмайера".

Исключенный из фракции "Слуга народа" народный депутат Украины Гео Лерос обвинял Тищенко и бывшего депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого в подготовке нападения на него.

В начале июня Тищенко заявлял, что будет участвовать в праймериз для определения кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа". 16 июля кандидатом на пост мэра столицы избрали Ирину Верещук. Тищенко не исключил, что может баллотироваться в мэры Одессы.

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