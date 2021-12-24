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ПОЛИТИКА

Разумков об авторитаризме в Украине: Я вижу тенденции, которые в свое время наблюдали в истории Российской Федерации

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Разумков отметил, что "стать диктатором и пытаться стать диктатором не одно и то же"
Разумков отметил, что "стать диктатором и пытаться стать диктатором – не одно и то же"
Фото: Сергей Ковальчук / rada.gov.ua

Экс-спикер Верховной Рады, внефракционный нардеп Дмитрий Разумков считает, что президент Владимир Зеленский уже сейчас занят только повышением своего рейтинга, чтобы пройти на второй срок. Об этом он сказал в интервью LB.ua.

Журналисты отметили, что Разумков ранее говорил об угрозе авторитаризма, и спросили, реальна ли эта угроза или это были "просто красивые слова".

"К сожалению, реальна. Я вижу тенденции, которые в свое время наблюдали в истории Российской Федерации. Аргументирую. С чего начиналось становление власти [президента РФ Владимира] Путина в России? C того, что у олигархов, крупных бизнесменов забирали медиа. Наш закон "Об олигархах" о чем? О борьбе с коррупцией? О борьбе с монополиями? Или о том, чтобы приручить или забрать медиа? О втором, да?" – пояснил Разумков.

В качестве второго аргумента Разумков привел потенциальное переформатирование телеканала "Рада", которое он назвал "попытками из телеканала "Рада" сделать "Дом-2" .

"Я понимаю, что каждый хочет иметь свое медиа, еще и за государственные средства, но система государства так не работает. Мы же не живем при Людовике XIV, который говорил: "Государство" – это я", – добавил политик. 

При этом в контексте разговора о ситуации в Конституционном Суде Разумков отметил, что "стать диктатором и пытаться стать диктатором – не одно и то же". 

Он также подчеркнул, что президент обещал проработать только один срок.

"Я говорил, почему это верная идея. Человек избирается, а уже через 2,5 года начинает думать только о том, как набрать рейтинг, чтобы попасть на второй срок. У нас идентичная ситуация сегодня. И это даже 2,5 года не прошло", – заявил Разумков. 

Контекст:

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. "Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени", – сказал он в сентябре 2019 года.

Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний, а в октябре 2021 года сказал, что еще "ничего не решил по поводу второго срока".

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, с вопросом о втором сроке Зеленский определится ближе к окончанию его первой каденции.

Теги: выборы, Владимир Зеленский, олигархи, президент, диктатура, авторитаризм, Дмитрий Разумков, телеканал Рада
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