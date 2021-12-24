Разумков об авторитаризме в Украине: Я вижу тенденции, которые в свое время наблюдали в истории Российской Федерации

Разумков отметил, что "стать диктатором и пытаться стать диктатором – не одно и то же" Фото: Сергей Ковальчук / rada.gov.ua

Журналисты отметили, что Разумков ранее говорил об угрозе авторитаризма, и спросили, реальна ли эта угроза или это были "просто красивые слова".

"К сожалению, реальна. Я вижу тенденции, которые в свое время наблюдали в истории Российской Федерации. Аргументирую. С чего начиналось становление власти [президента РФ Владимира] Путина в России? C того, что у олигархов, крупных бизнесменов забирали медиа. Наш закон "Об олигархах" о чем? О борьбе с коррупцией? О борьбе с монополиями? Или о том, чтобы приручить или забрать медиа? О втором, да?" – пояснил Разумков.

В качестве второго аргумента Разумков привел потенциальное переформатирование телеканала "Рада", которое он назвал "попытками из телеканала "Рада" сделать "Дом-2" .

"Я понимаю, что каждый хочет иметь свое медиа, еще и за государственные средства, но система государства так не работает. Мы же не живем при Людовике XIV, который говорил: "Государство" – это я", – добавил политик.

При этом в контексте разговора о ситуации в Конституционном Суде Разумков отметил, что "стать диктатором и пытаться стать диктатором – не одно и то же".

Он также подчеркнул, что президент обещал проработать только один срок.

"Я говорил, почему это верная идея. Человек избирается, а уже через 2,5 года начинает думать только о том, как набрать рейтинг, чтобы попасть на второй срок. У нас идентичная ситуация сегодня. И это даже 2,5 года не прошло", – заявил Разумков.