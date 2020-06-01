Разумков считает, что депутаты должны выступать в Раде на украинском языке

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что народные депутаты принимают законы на украинском языке, поэтому и выступать в парламенте должны на украинском.

Разумков: Вы видите, что я владею государственным языком не хуже, чем многие те, кто мне сегодня рассказывает, как надо чтить родной язык Фото: rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что народные депутаты Украины во время выступлений в парламенте должны разговаривать на украинском языке. Такое мнение он высказал на брифинге 1 июня, комментируя законопроект №3084, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский и его коллега из "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин зарегистрировали этот законопроект в феврале. Они предлагают разрешить депутатам в парламенте выступать на русском или других языках нацменьшинств. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил в марте, что будет просить Бужанского отозвать документ, поскольку считает, что "это крайне неправильная форма". По состоянию на 1 июня законопроект из Рады не отозван.

"Если мы говорим о выступлениях народных депутатов Украины, я думаю, они должны быть на государственном языке. Это государственная институция, мы принимаем законы на украинском языке, и, видимо, представлять их и выражать позиции по ним также должны на государственном языке", – сказал спикер.

Он отметил, что во время предвыборной кампании принципиально общался на русском языке.

"Это было мое право как гражданина. И оно моим остается вне работы. Если мы говорим о работе, вы видите, что я владею государственным языком не хуже, чем многие те, кто мне сегодня рассказывает, как надо чтить родной язык. Любовью к Родине я могу еще с ними поделиться", – отметил спикер.

На брифинге он еще раз повторил свое мнение, что в закон о функционировании украинского языка как государственного нужно внести изменения и при этом "учитывать позиции всех". Спикер отказался уточнить, о каких изменениях идет речь.

Согласно Конституции, единственным государственным языком в Украине является украинский.

В июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский язык является обязательным для использования по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.