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ПОЛИТИКА

Резников заявил, что украинская делегация на нормандских переговорах не обещала пересмотра постановления Рады о местных выборах

После переговоров в нормандском формате 11 сентября замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Верховная Рада скорректирует свое постановление об условиях проведения местных выборов в Украине. По словам украинского вице-премьера Алексея Резникова, никто не собирался вмешиваться в суверенитет парламента Украины.

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Резников: Ни Козак, ни другие политические советники не собираются вмешиваться в суверенитет парламента Украины
Резников: Ни Козак, ни другие политические советники не собираются вмешиваться в суверенитет парламента Украины
Фото: radiosvoboda.org

На переговорах политических советников глав государств "Нормандской четверки" в Берлине украинская сторона не обещала пересмотреть постановление Верховной Рады о местных выборах. Об этом изданию "РБК-Украина" рассказал глава украинской делегации, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

"Никто не брал на себя обсуждать компетенции украинского парламента или вмешиваться в его суверенитет", – подчеркнул он, комментируя высказывание заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака о готовности Рады скорректировать постановление.

В Раде зарегистрировано предложение об изменении текста постановления о местных выборах, о чем сообщили представителям России, пояснил вице-премьер.

"Они проинформированы, что есть инициатива украинских депутатов, самостоятельная инициатива, не связанная ни с чьей позицией. Эта инициатива, если я не ошибаюсь, была предложена после начала режима прекращения огня. Ни Козак, ни другие политические советники не собираются вмешиваться в суверенитет парламента", – добавил Резников.

Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября. Соответствующее постановление было принято 15 июля. Оно предусматривает, что местные выборы на оккупированных территориях не состоятся и будут назначены отдельным законом в случае прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

19 августа глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил о направлении обращения в Раду с предложением пересмотреть постановление о назначении очередных местных выборов и оценить его соответствие Минским соглашениям. Кравчук объяснил, что Россия поставила ультиматум об изменении постановления, требуя обеспечить проведение выборов в ОРДЛО.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что изменение постановления о выборах может поставить под угрозу избирательный процесс, который уже стартовал.

11 сентября Козак заявил, что постановление о выборах в местные органы власти Украины противоречит Минским соглашениям, но не уточнил, в чем состоит противоречие.

Теги: Верховная Рада, Берлин, Дмитрий Козак, переговоры, Алексей Резников, нормандский формат, местные выборы, война в Украине
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