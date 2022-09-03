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ПОЛИТИКА

РФ признала Гордона "иноагентом". Бацман ответила: "Путину Гордон снится. Или он им бредит"

2 сентября министерство юстиции России внесло в реестр "иностранных агентов" украинского журналиста, основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордон. Об этом сообщило издание "Медуза" со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте минюста (в Украине он недоступен).

В список физических лиц – "иноагентов", кроме Гордона, внесли музыканта, лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича, журналистку Катерину Гордееву, бизнесмена Бориса Зимина, юриста, соратника оппозиционера Алексея Навального Ивана Жданова и политолога Федора Крашенинникова. Все они, в отличие от гражданина Украины Гордона, являются гражданами России.

В минюсте РФ утверждают, что все внесенные в список занимаются политической деятельностью и получают финансирование из Украины.

"[Президенту РФ Владимиру] Путину Гордон снится. Или он им бредит. Иначе объяснить непрекращающийся звездопад "мер" от "российской педерации" невозможно. Сегодня они внесли его в список "иноагентов". Он стал первым гражданином Украины в этом списке", – написала в Facebook супруга Гордона, главред издания "ГОРДОН" Алеся Бацман.

Она напомнила, что ранее в РФ открыли против Гордона уголовное дело, заочно арестовали и объявили в розыск, внесли в список террористов и экстремистов, а также запретили его книги.

"Со стороны Мордора такого "внимания" до этого не удостаивался ни один гражданин Украины. ...банутым нет покоя", – добавила журналистка. 

https://www.facebook.com/alesia.batsman/posts/10226234104070623

В России сейчас пять реестров "иноагентов": 

  • некоммерческие организации (в нем 79 организаций);
  • незарегистрированные общественные объединения (восемь);
  • СМИ (50 СМИ или компаний, которые их учредили); 
  • физические лица, признанные СМИ – "иностранными агентами" (129);
  • физлица-"иноагенты" (19). 

2 сентября минюст также обновил список СМИ-"иноагентов" (внес в него ООО "Новости", на которое зарегистрирован сайт "ТВК Красноярск") и список физлиц, признанных СМИ – "иностранными агентами" (внес туда шесть человек, в том числе российского журналиста Сергея Лойко и российского телеведущего Михаила Шаца). 

Законодательство об "иноагентах" появилось в России в 2012 году. Вначале минюст вносил в реестр только организации, с 2020 года начал вносить туда и физические лица. Критерии, по которым вносят в реестр, как отметило издание "Север.Реалии", в законе четко не определены, это позволяет российским властям "преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека".

В декабре 2022 года в РФ вступят в силу изменения в законодательство об "иноагентах". В стране будет действовать единый реестр "иноагентов". Как написало "Север.Реалии", включать в него людей и организации власти смогут даже при отсутствии зарубежного финансирования – достаточно будет обнаружить в их деятельности "иностранное влияние". 

Контекст:

В марте 2022 года Следственный комитет России возбудил в отношении Гордона уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса РФ, ему вменяют публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение ложной информации о действиях российской армии. Максимальное наказание по этим статьям – до 10 лет лишения свободы.

В Следкоме утверждают, что в эфире украинского телеканала (его название не указано) Гордон "призвал совершить вооруженное нападение на РФ и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия", а также "к уничтожению граждан РФ по признакам национальности, языка и происхождения". Кроме того, у Следкома есть претензии к распространению Гордоном информации о преступлениях российских военных в Украине. 

6 апреля в РФ Гордона внесли в перечень организаций и физических лиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму.

В конце апреля глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил проверить содержание книг Гордона. Сам журналист отметил, что вообще был удивлен, узнав, что его книги продаются в России.

19 июля стало известно, что МВД России объявило Гордона в розыск (за что именно – не указывалось), а 22 июля российские СМИ сообщили, что журналиста в России заочно арестовали.

Комментируя уголовное преследование в РФ, Гордон сказал, что он много лет последовательно борется против "кремлевской банды во главе с главным фашистом фашистского государства Владимиром Путиным". Журналист напомнил, что РФ с 2014 года ведет войну с Украиной и "сеет вокруг смерть" и он рассказывает об этом своей многомиллионной аудитории. "Что касается того, что они меня в розыск объявили… Ну я с таким же успехом объявляю в розыск МВД России, – сказал Гордон. – Я чихать на них хотел, честно говоря. И пусть поцелуют меня в задницу". 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, преследования, Андрей Макаревич, Алеся Бацман, иностранные агенты, минюст РФ, Сергей Лойко, Иван Жданов
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