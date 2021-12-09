ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Руслана: Я чувствую в Володе Зеленском большой страх

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Руслана: Мне от этой разбалансированности страшно
Руслана: Мне от этой разбалансированности страшно
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Украинская певица, победительница конкурса "Евровидение 2004" Руслана Лыжичко считает, что президентом Украины Владимиром Зеленским во многом руководит страх. Такое мнение она высказала в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Отвечая на вопрос, какие эмоции у нее вызывает президентство Зеленского, певица вспомнила слова Йоды в фильме "Звездные войны": "Я сильный страх в тебе ощущаю". 

"Вот я сейчас чувствую в Володе, к сожалению, большой страх. Я вижу это и читаю по его глазам. И мне от этого становится страшно. Я бы просила его спрятать этот страх и не перекрывать его этой [эмоциональной] манерой поведения. Я тоже актриса и тоже знаю, как спрятать страх за этими [эмоциями]. Не надо. Мы сейчас не на арене, не на сцене. Это наша реальная жизнь. Тут наши артистические элементы ни к чему", – сказала Руслана.

По ее мнению, человек в должности президента должен "держаться сдержаннее, спокойнее и авторитетнее".

"Найти в себе стержень, силу духа, помедитировать, помолиться. И тогда выходить к людям с правильной внутренней энергетикой", – считает певица.

Она убеждена: манера поведения президента влияет на всех граждан. 

"Мне от этой разбалансированности страшно... Я не хочу, чтобы это влияло на нас и на нашу жизнь. Потому что люди моментально начинают чувствовать, что что-то в стране не так, даже если в стране все хорошо. Если ты как президент знаешь, что все хорошо, объясни это спокойно и аргументированно. Тот, кто знает, что за ним сила, всегда говорит спокойно и не кричит. Если ты повышаешь тон и кричишь, значит, ты сам не веришь в то, что говоришь", – сказал певица.

В этом же интервью Руслана сказала, что голосовала за Зеленского и что после выборов у нее появилась "небольшая надежда" на изменения, в частности в сфере "зеленой" энергетики. Но, по словам певицы, изменений она пока не видит.

"Я даже по своей линии не вижу ни одного результата. Даже попыток. Даже желания услышать по крайней мере таких специалистов, как мы, и других, которые предлагают абсолютно здоровые, прогрессивные, инновационные, честные идеи, которые очень далеки от каких-то схем", – отметила певица. 

Супруг певицы, ее продюсер Александр Ксенофонтов, который тоже принимал участие в интервью, раскритиковал власть за то, что она "может говорить неправду и выдавать желаемое за действительное". 

"Некоторые продюсеры этого шоу для народа думают, что можно играть по законам жанра. По законам жанра, если это постановка, можно нести что угодно. Жанр позволяет. Кульминация, развязка, люди похлопали, разошлись – счастливые. Но тут [в реальности] так не бывает. Будет так, как есть, а не так, как ты задумал в своей пьесе. У благодарных зрителей, если они расходятся ни с чем, возникает вопрос: "А что это было? Нам пообещали, сказали, что все зашибись, но мы понимаем, что не зашибись". Это вызывает конфронтацию и напряжение в обществе", – считает Ксенофонтов.  

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Зеленский является основателем студии "Квартал 95", до избрания президентом был ее художественным руководителем. Он был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. "Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени", – сказал он в сентябре 2019 года. 

Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний, а в октябре 2021 года сказал, что еще "ничего не решил по поводу второго срока".

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, с вопросом о втором сроке Зеленский определится ближе к окончанию его первой каденции.

На пресс-марафоне 26 ноября Зеленский повторил, что еще не определился, будет ли баллотироваться на второй срок. "Я не принял это решение. Это решение не будет связано с форматом будущей коалиции, это будет связано с поддержкой моей личности народом Украины. Не с манипуляционными рейтингами. Они есть разные", – сказал он.

Согласно результатам опроса, проведенного Центром Разумкова 11–17 ноября, Зеленского готовы поддержать на выборах 25,2% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором. Вместе с ним во второй тур выходит Порошенко, за которого готовы проголосовать 17,5% опрошенных.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Руслана Лыжичко, Звездные войны, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, Александр Ксенофонтов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
52-летняя Энистон позировала в бюстгальтере на обложке глянца и рассказала о хейте из-за отсутствия детей
52-летняя Энистон позировала в бюстгальтере на обложке глянца и рассказала о хейте из-за отсутствия детей
  "Такое чувство, что смотришь фильм". "Юля прекрасна в этом клипе". The Hardkiss презентовали клип в японском стиле на трек "Сестра". Видео
  "Такое чувство, что смотришь фильм". "Юля прекрасна в этом клипе". The Hardkiss презентовали клип в японском стиле на трек "Сестра". Видео
Мейхер подчеркнула фигуру молнией до копчика. Фото с разных ракурсов
Мейхер подчеркнула фигуру молнией до копчика. Фото с разных ракурсов
alyona alyona перестала скрывать лицо бойфренда и выложила в сеть откровенные совместные фото в белье
alyona alyona перестала скрывать лицо бойфренда и выложила в сеть откровенные совместные фото в белье
"Дождались". Горбунов назвал главные слова в лексиконе его четырехлетнего сына от Осадчей
"Дождались". Горбунов назвал главные слова в лексиконе его четырехлетнего сына от Осадчей
Андре Тан выпустил eco-fashion коллекцию одежды совместно с брендом "Наша Ряба"
Андре Тан выпустил eco-fashion коллекцию одежды совместно с брендом "Наша Ряба"
  "Любопытный и интригующий". Институт Pantone назвал главный цвет 2022 года
  "Любопытный и интригующий". Институт Pantone назвал главный цвет 2022 года
  "Очень медленные сперматозоиды". Фагот откровенно рассказал о своем здоровье
  "Очень медленные сперматозоиды". Фагот откровенно рассказал о своем здоровье
"Золотое трио". Рэдклифф выложил в сеть первое фото со съемок спецэпизода "Возвращение в Хогвартс"
"Золотое трио". Рэдклифф выложил в сеть первое фото со съемок спецэпизода "Возвращение в Хогвартс"
Дорофеева после вечеринки обнаружила мужа на полу в туалете без сознания. Артиста госпитализировали
Дорофеева после вечеринки обнаружила мужа на полу в туалете без сознания. Артиста госпитализировали
"Анфиса, шикарный вид спереди", "А что за полоса до пупка?" Чехова снялась в низких плавках
"Анфиса, шикарный вид спереди", "А что за полоса до пупка?" Чехова снялась в низких плавках
"Мне всегда сложно сказать "нет". Молодая жена Виктора Павлика снялась обнаженной
"Мне всегда сложно сказать "нет". Молодая жена Виктора Павлика снялась обнаженной
"Опухли лицо, глаза". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук рассказала, из-за чего рыдала полчаса в подушку
"Опухли лицо, глаза". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук рассказала, из-за чего рыдала полчаса в подушку
"Твари". Киевский салон выложил в сеть фото свиньи со связанными ногами, которой хотели сделать тату. Зоозащитники обратились в полицию
"Твари". Киевский салон выложил в сеть фото свиньи со связанными ногами, которой хотели сделать тату. Зоозащитники обратились в полицию
"Мягкое порно", "Сладкий пирожок". Рианна показала голую пятую точку
"Мягкое порно", "Сладкий пирожок". Рианна показала голую пятую точку
  "Тебе бы захотелось, если бы я сделала вот так". Каменских застонала в эфире радиошоу и призналась, что никогда не станет говорить мужу
  "Тебе бы захотелось, если бы я сделала вот так". Каменских застонала в эфире радиошоу и призналась, что никогда не станет говорить мужу
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
48-летняя Клум показала голую грудь и пах (202114)
2
"Хорошенькая". Обнаженная Кристина Асмус показала, как принимает душ (167921)
3
"Богиня любви и красоты". Мейхер обнародовала откровенное фото в прозрачной майке (152010)
4
"Искусственные лица", "Зубы, как унитазы, сделали". Королева и Тарзан показали, как выглядят сейчас (85136)
5
"Димон, прекращай, выглядишь моложе дочери". 51-летний Маликов показал 21-летнюю дочь и 58-летнюю жену (77393)
6
"Свят, свят". Леся Никитюк показала фото на фоне гигантского "фаллоса" (68390)
7
"Все очень эстетично". Седокова показала трусы перед камерой (63166)
8
"Ну и красотка. Огонь!" Бадоева снялась без бюстгальтера (57608)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS