Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Ряд законов в Украине переведут на английский, чтобы они были доступны для инвесторов – Стефанчук

Официальный перевод украинских законов на английский язык сделают, чтобы потенциальный инвестор мог ознакомиться с украинским законодательством и "осознавать риски и опасности, которые могут возникать", сказал первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Стефанчук: Чтобы открыть наш мир законодательства для людей, которые хотят прийти в Украину, мы определим перечень законов, которые будут иметь официальный перевод на английский язык
Стефанчук: Чтобы открыть наш мир законодательства для людей, которые хотят прийти в Украину, мы определим перечень законов, которые будут иметь официальный перевод на английский язык
Фото: Слуга Народу / Facebook

Ряд законов в Украине переведут на английский язык. Об этом на согласительном совете 3 февраля сказал первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Отдельно, чтобы открыть наш мир законодательства для людей, которые хотят прийти в Украину, мы определим перечень законов, которые будут иметь официальный перевод на английский язык и соответствующую аутентификацию от Министерства иностранных дел, чтобы человек, который хочет войти в Украину, мог поднять и посмотреть этот законодательный акт – с момента ее сопровождения, внесения инвестиций до момента защиты прав в суде, чтобы он мог адекватно осознавать плюсы и минусы, риски и опасности, которые могут возникать", – сказал Стефанчук.

Сейчас законы Украины публикуют на украинском языке.

Теги: Верховная Рада, инвестиции, законодательство, закон, английский язык, Руслан Стефанчук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Аль Пачино упал на красной дорожке перед вручением премий BAFTA
Аль Пачино упал на красной дорожке перед вручением премий BAFTA
Собчак показала "окровавленное" лицо сына
Собчак показала "окровавленное" лицо сына
  Only The Young. Свифт выпустила полную версию песни из биографической ленты Only the Young. Видео
  Only The Young. Свифт выпустила полную версию песни из биографической ленты Only the Young. Видео
Принц Гарри и герцогиня Меган относятся к канадским полицейским как к прислуге СМИ
Принц Гарри и герцогиня Меган относятся к канадским полицейским как к прислуге – СМИ
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS