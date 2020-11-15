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ПОЛИТИКА

СБУ приходится заниматься не подследственными службе расследованиями – Баканов

В 2019 году Служба безопасности Украины получила от других правоохранительных органов поручения, почти две трети которых не касались компетенции спецслужбы, отметил глава СБУ Иван Баканов.

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Баканов: Поручения, которые мы получаем от других правоохранительных органов должны выполнять
Баканов: Поручения, которые мы получаем от других правоохранительных органов – должны выполнять
Фото: ЕРА

Служба безопасности Украины вынуждена заниматься делами, которые не входят в ее компетенцию. Об этом глава СБУ Иван Баканов заявил агентству "Интерфакс-Украина" в интервью, которое было опубликовано 13 ноября.

Речь об этом зашла при обсуждении законопроекта о реформировании ведомства.

"Законопроект должен внедрять предохранители, которые делают невозможным привлечение службы к расследованию экономических, коррупционных и других преступлений, которые не относятся к ее подследственности. На самом деле, СБУ не имеет таких полномочий даже сейчас. Негативный резонанс вызывают прежде всего поручения, которые мы получаем от следственных подразделений других правоохранительных органов – и должны их выполнять. Это и есть основное основание для обвинений СБУ в расследовании преступлений, не относящихся к ее подследственности", – сказал Баканов.

По его словам, в 2019 году в СБУ поступило 4,2 тыс. поручений от других правоохранительных органов, из них 64% не касались компетенции спецслужбы.

"Например, в Житомирской области по поручению Генпрокуратуры и ГБР (Государственного бюро расследований. – "ГОРДОН") наши сотрудники устанавливали адреса подпольных игорных заведений, а в Запорожской – вручали повестки за нарушение правил ПДД. Но подчеркиваю: это не инициатива СБУ и не попытка злоупотреблять полномочиями. К сожалению, в такие условия нас ставит действующий Уголовный процессуальный кодекс. И с этим надо что-то делать", – объяснил глава СБУ.

Реформа СБУ – одна из главных реформ, которую нужно провести новой власти Украины, говорил в конце июля 2019 года на тот момент посол Евросоюза Хьюг Мингарелли.

29 июля тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что команда президента Украины Владимира Зеленского готовит пакет законопроектов, которые должны реформировать СБУ.

15 октября Баканов подал проект закона президенту. Как сообщала пресс-служба СБУ, документ предусматривает ряд изменений в работе ведомства, в том числе демилитаризацию, отказ от "несвойственных специальным государственным органам функций", оптимизацию кадрового состава и внедрение гибкой структуры СБУ. Также предлагается расширить вектор контрразведывательной работы и усовершенствовать сотрудничество со спецслужбами других стран.

Теги: СБУ, правоохранители, расследование, законопроект, спецслужбы, реформа, Иван Баканов, Служба безопасности Украины
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