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"Схемы": Фирма жены нового министра Абрамовского фигурирует в уголовном производстве НАБУ

В 2017 году фирма жены нового министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского выиграла тендер на ремонт Каневского судоходного шлюза, но работы не выполнила.

19 июня Верховная Рада назначила Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов
19 июня Верховная Рада назначила Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Компания "Киевгидромонтаж", мажоритарным акционером которой является супруга нового министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, фигурирует в деле Национального антикоррупционного бюро. Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Первый").

В 2017 году "Киевгидромонтаж" выиграла тендер государственного предприятия "Укрводшлях" на ремонт Каневского судоходного шлюза стоимостью 20,9 млн грн. Компания должна была заменить ворота этого гидротехнического сооружения на Днепре, через которое проходят суда. Деньги фирма получила, но в итоге работы не выполнила, аргументируя это тем, что "Укрводшлях" не предоставило разрешения на выполнение строительных работ.

В свою очередь, предприятие "Укрводшлях" уверяло, что указанные работы являются "капитальным ремонтом", а не строительством, и пошло в Хозяйственный суд с требованием о взыскании штрафных санкций с "Киевгидромонтажа" за ненадлежащее исполнение договора, однако суд отклонил иск.

В 2019 году государственное предприятие объявило новый тендер, в котором победила другая фирма, которая получила 19,5 млн грн на эти же работы, и на июнь 2020-го запланировано открытие Каневского судоходного шлюза, который был заблокирован более двух лет.

Источники "Схем" в правоохранительных органах сообщили, что из-за убытков, вероятно, нанесенных государству, в январе этого года НАБУ начало уголовное производство, в рамках которого исследует действия должностных лиц "Укрводшляху" и "Киевгидромонтажа". На запрос журналистов в НАБУ подтвердили, что существует такое уголовное производство.

А в "Киевгидромонтаже" журналистам сообщили, что впервые слышат о таком производстве.

"Мы не смогли выполнить работы, так как заказчик не получил разрешение на начало выполнения строительных работ. Оборудование было изготовлено, но к монтажу приступить не смогли", – сообщил гендиректор "Киевгидромонтажа" Константин Гелюта.

В государственном предприятии "Укрводшлях" ответили журналистам, что планируют создать комиссию, которая проверит качество поставляемого компанией им оборудования.

Сам Абрамовский в комментарии журналистам сообщил, что ему ничего не известно об уголовном производства НАБУ по компании его жены.

"Ничего не известно. Может, и есть, может, нет. Я этого не знаю. Я не занимался и не занимаюсь оперативной деятельностью этого предприятия", – сообщил он.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины, 79% акций "Киевгидромонтажа" принадлежит Светлане Юрченко – жене Романа Абрамовского, а сам он был членом наблюдательного совета предприятия, однако весной 2019-го прекратил свои полномочия, отмечают "Схемы".

19 июня Верховная Рада назначила Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов.

В конце мая Кабмин принял решение о разделении Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два министерства: Министерство энергетики и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. Врио министра энергетики является Ольга Буславец.

В начале мая фракция монобольшинства в Верховной Раде "Слуга народа" одобрила кандидатуру Абрамовского на пост министра экологии. Ожидалось, что голосование состоится 4 июня, но, как сообщила народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец, "в последний момент случился какой-то форс-мажор и отозвали представление о назначении".

Теги: НАБУ, Роман Абрамовский, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов
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