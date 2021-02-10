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ПОЛИТИКА

Широко распространенная коррупция продолжает тормозить реформы в Украине – глава европейской дипломатии

Ключевые государственные институты в Украине должны быть независимыми и иметь возможность выполнять свою работу без политического, экономического или иного вмешательства, говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

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Заявление Борреля зачитали в Европарламенте в рамках обсуждения доклада о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации
Заявление Борреля зачитали в Европарламенте в рамках обсуждения доклада о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации
Фото: ЕРА

В последние годы Украина провела ряд важных реформ, но коррупция широко распространена, и это тормозит процесс.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя Евросоюза по международным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, которое от его имени 9 февраля в Европейском парламенте огласил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, текст заявления приводит сайт Европейской службы внешних связей. 

"Я разделяю оценку о том, что, несмотря на заметный прогресс, широко распространенная коррупция продолжает тормозить процесс реформ в Украине. Ее ключевые институты должны иметь сильное и независимое руководство и иметь возможность выполнять свою работу без политического, экономического или иного вмешательства", – говорится в заявлении. 

Контрабанда приносит выгоду "только преступникам и олигархам", отметил Домбровскис. 

"Ее необходимо остановить, а для этого нужно, чтобы Национальное антикоррупционное бюро было полностью независимым. На протяжении многих лет бюро демонстрирует свою эффективность и приносит ощутимые результаты. Борьба с коррупцией является ключевым условием макрофинансовой поддержки ЕС", – подчеркнул он. 

В заявлении сказано, что последние события в области верховенства права и борьбы с коррупцией показывают: реформа судебной системы давно назрела. 

"Рекомендации Венецианской комиссии и дорожная карта "Большой семерки", дополняя постоянные рекомендации делегации ЕС властям и политикам, дают четкие указания о том, что необходимо сделать. Мы признаем сложность этой задачи. С самого начала вмешательство России было направлено на дестабилизацию, раскол и ослабление Украины. Поэтому лучшим ответом является сохранение единства и продолжение работы в направлении процветания и стабильности, которые являются результатом разумной экономической политики. ЕС готов поддержать Украину в этом. Мы призываем все политические фракции, ориентированные на реформы, собраться вместе и дать четкий сигнал о решимости Украины сделать свой путь реформ необратимым", – добавил Домбровскис. 

Он выступил в рамках обсуждения доклада о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации. 11 февраля в Брюсселе пройдет Совет ассоциации Украина – ЕС. 

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. По данным Министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на июль 2020 года соглашение было выполнено на 41,6%.

По данным Министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на июль 2020 года соглашение было выполнено на 41,6%.

6 октября 2020 года по итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, коррупция, Европарламент, реформы, контрабанда, Соглашение об ассоциации, антикоррупционное бюро, Европейский союз, Валдис Домбровскис, Жозеп Боррель
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