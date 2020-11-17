Шмыгаль не увидел необходимости разворачивать в Украине мобильные госпитали

Кабмин Украины готовится развернуть мобильные госпитали, но пока необходимости в этом нет, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, сейчас нужно обеспечить больницы кислородом. На это правительство выделило 1,5 млрд гривен.

В Украине на 17 ноября COVID-19 выявили почти у 558 тыс. человек Фото: ЕРА

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство сейчас не видит необходимости разворачивать мобильные госпитали на территории страны. Об этом он сказал 17 ноября во время отчета в Верховной Раде Украины, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сейчас мы не видим необходимости разворачивать мобильные госпитали, но такая подготовка уже ведется", ­– заявил премьер.

По словам Шмыгаля, сейчас в Украине задействовано около 700 аппаратов искусственной вентиляции легких. Всего в больницах разместили почти пять тысяч таких аппаратов. Главной задачей Шмыгаль назвал обеспечение больниц кислородом. Правительство выделило на эти цели 1,5 млрд гривен.

"Максимально упрощена вся сертификация. Ежедневно мы говорим с производителями кислорода, систем подводки, поставщиками концентраторов для того, чтобы эффективно скоординировать весь процесс и логистику", – рассказал глава Кабмина.

В то же время Кабмин 16 ноября уже выделил деньги на обустройство мобильных госпиталей для инфицированных коронавирусом.

По данным Минздрава Украины на 17 ноября, в украинских больницах первой волны COVID-19 предусмотрено 52 359 койко-мест.

На 17 ноября в Украине зарегистрировано 557 657 случаев коронавирусной инфекции, из них 11 968 – за последние сутки. С начала эпидемии скончались 9856 пациентов с COVID-19, выздоровели 250 983 человека.