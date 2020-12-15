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Штепу исключили из Партии мира и развития. Она может остаться без депутатского мандата

Бывшую главу Славянска Донецкой области Нелю Штепу исключили из Партии мира и развития за невыполнение партийных решений. Ее хотят лишить депутатского мандата в местном городском совете, но это можно сделать только через год, рассказала глава партийной организации в Донецкой области Ирина Ольховая.

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Штепа попала в горсовет Славянска на местных выборах
Штепа попала в горсовет Славянска на местных выборах
Фото: Неля Игоревна Штепа / Facebook

Бывшую главу Славянска Донецкой области Нелю Штепу, которую судят за сепаратизм и создание террористической группы, исключили из Партии мира и развития. Об этом сообщила глава партийной организации в Донецкой области Ирина Ольховая, пишет издание "Новости Донбасса" 15 декабря.

Штепу исключили из партии за невыполнение партийных решений. Партия хочет лишить ее депутатского мандата в местном городском совете. По словам Ольховой, законодательство позволяет сделать это только через год.

"В Избирательном кодексе появилось такое понятие, как императивный мандат. По закону Нелю Игоревну Штепу возможно будет отстранить от выполнения обязанностей депутата Славянского городского совета через год", – пояснила она.

Между первым и вторым туром выборов мэра Славянска внутри Партии мира и развития произошел скандал, отмечает издание. Штепа поддержала кандидата от ОПЗЖ Павла Придворова, а ее партия – кандидата от Оппозиционного блока Вадима Ляха, которого в итоге переизбрали на второй срок.

Штепа прошла в городской совет Славянска на местных выборах этого года. Она баллотировалась на пост мэра, но ей не хватило голосов, чтобы выйти во второй тур.

Депутат уже была мэром города в 2010–2014 годах. Ее задержали 11 июля 2014 года и объявили подозрение по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины" и "создание террористической группы или организации" за действия во время захвата Славянска боевиками Игоря Гиркина (Стрелкова). Штепа вначале поддержала сепаратистов, но позже заявила, что не сотрудничала с ними, а пыталась освободить заложников, которых удерживали в захваченных админзданиях.

20 сентября 2017 года суд Харькова выпустил Штепу из СИЗО под круглосуточный домашний арест в Славянске. 21 сентября стало известно, что на нее надели электронный браслет.

С января 2018 года, после окончания срока домашнего ареста, на нее не распространяется ни одна мера пресечения.

Делом Штепы занимались Октябрьский, Червонозаводский, Коминтерновский и Ленинский райсуды Харькова. Судьи брали самоотводы. 6 марта 2018 года Апелляционный суд Харьковской области направил дело Штепы в Орджоникидзевский райсуд Харькова, где оно рассматривается до сих пор.

Теги: Славянск, сепаратизм, Неля Штепа, скандал, местные выборы, ОПЗЖ
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