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ПОЛИТИКА

Словения поддержала Украину на пути в НАТО: стороны подписали декларацию

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Голоб и Зеленский подписали декларацию
Голоб и Зеленский подписали декларацию
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Словении Роберт Голоб подписали совместную декларацию о поддержке курса Украины на вступление в НАТО. Об этом сообщает сайт президента Украины 31 марта.

В документе говорится о решительном осуждении полномасштабного вторжения России в Украину, которое подрывает основы Устава ООН.

Стороны подтвердили свою поддержку принципов международного права, нерушимости границ и права каждого государства избирать меры безопасности.

Они потребовали от страны-агрессора РФ немедленно и полностью вывести свои вооруженные формирования из Украины.

"Словения будет продолжать способствовать сильной и эффективной политической и материальной поддержке Украины со стороны ЕС и НАТО, направленной на обеспечение возможности Украинского государства эффективно защищать свои территории в соответствии с неотъемлемым правом на самооборону", – говорится в документе.

В декларации отмечается, что Словения поддержит членство Украины в НАТО, как только это позволят условия.

Украина и Словения выразили готовность провести двусторонние консультации по проблемам безопасности Украины до вступления в НАТО.

Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква отметил в Facebook, что главное в документе – это неизменная дальнейшая политическая поддержка и практическая всесторонняя помощь Украине для усиления ее безопасности и оборонных возможностей.

По его словам, важно, что декларация закрепила поддержку права Украины самостоятельно выбирать собственный путь и механизмы безопасности.

"Словения подтвердила поддержку формулы мира президента Зеленского, которая базируется на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины, и созыва соответствующего глобального саммита", – написал он.

Жовква отметил, что стороны также подтвердили готовность Словении способствовать восстановлению и быстрому восстановлению Украины, в частности, путем реализации проектов в Житомирской и Харьковской областях.

Отдельное внимание было уделено поддержке Словенией движения Украины к полноправному членству в Европейском союзе и скорейшему началу переговоров о вступлении Украины, отметил он.

https://www.facebook.com/igor.zhovkva/posts/pfbid02ur7ARJfrJV88GKX17VmJSpxy3WLdqeiPngSLushWR9MpsFjk2cZBiWHpzWt9k33Dl

Контекст:

Словения поддерживает Киев после полномасштабного вторжения в Украину российской армии, в частности, предоставив гуманитарную помощь и оборудование для разминирования, а также военную технику – 35 бронированных машин пехоты и 28 танков.

В июле Украину посещала глава МИД Словении Таня Файон. Она посетила освобожденный от оккупантов Ирпень Киевской области. На брифинге с украинским коллегой Дмитрием Кулебой Файон заявила, что Словения продолжит оказывать гуманитарную помощь, а также обещала оборудование, необходимое для разминирования территорий. По словам Файон, Словения поможет Украине в восстановлении Харькова, в частности – общественного транспорта и Харьковского института протезирования.

Премьер-министры Словакии, Словении и Хорватии – Эдуард Хегер, Роберт Голоб и Андрей Пленкович, – а также президент Молдовы Майя Санду приехали в Украину и побывали в Буче в годовщину ее деоккупации.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Украина, НАТО, декларация, Владимир Зеленский, Словения, Роберт Голоб
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