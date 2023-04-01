Словения поддержала Украину на пути в НАТО: стороны подписали декларацию

В документе говорится о решительном осуждении полномасштабного вторжения России в Украину, которое подрывает основы Устава ООН.
Стороны подтвердили свою поддержку принципов международного права, нерушимости границ и права каждого государства избирать меры безопасности.
Они потребовали от страны-агрессора РФ немедленно и полностью вывести свои вооруженные формирования из Украины.
"Словения будет продолжать способствовать сильной и эффективной политической и материальной поддержке Украины со стороны ЕС и НАТО, направленной на обеспечение возможности Украинского государства эффективно защищать свои территории в соответствии с неотъемлемым правом на самооборону", – говорится в документе.
В декларации отмечается, что Словения поддержит членство Украины в НАТО, как только это позволят условия.
Украина и Словения выразили готовность провести двусторонние консультации по проблемам безопасности Украины до вступления в НАТО.
Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква отметил в Facebook, что главное в документе – это неизменная дальнейшая политическая поддержка и практическая всесторонняя помощь Украине для усиления ее безопасности и оборонных возможностей.
По его словам, важно, что декларация закрепила поддержку права Украины самостоятельно выбирать собственный путь и механизмы безопасности.
"Словения подтвердила поддержку формулы мира президента Зеленского, которая базируется на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины, и созыва соответствующего глобального саммита", – написал он.
Жовква отметил, что стороны также подтвердили готовность Словении способствовать восстановлению и быстрому восстановлению Украины, в частности, путем реализации проектов в Житомирской и Харьковской областях.
Отдельное внимание было уделено поддержке Словенией движения Украины к полноправному членству в Европейском союзе и скорейшему началу переговоров о вступлении Украины, отметил он.
Словения поддерживает Киев после полномасштабного вторжения в Украину российской армии, в частности, предоставив гуманитарную помощь и оборудование для разминирования, а также военную технику – 35 бронированных машин пехоты и 28 танков.
В июле Украину посещала глава МИД Словении Таня Файон. Она посетила освобожденный от оккупантов Ирпень Киевской области. На брифинге с украинским коллегой Дмитрием Кулебой Файон заявила, что Словения продолжит оказывать гуманитарную помощь, а также обещала оборудование, необходимое для разминирования территорий. По словам Файон, Словения поможет Украине в восстановлении Харькова, в частности – общественного транспорта и Харьковского института протезирования.
Премьер-министры Словакии, Словении и Хорватии – Эдуард Хегер, Роберт Голоб и Андрей Пленкович, – а также президент Молдовы Майя Санду приехали в Украину и побывали в Буче в годовщину ее деоккупации.