Словения поддержала Украину на пути в НАТО: стороны подписали декларацию

В документе говорится о решительном осуждении полномасштабного вторжения России в Украину, которое подрывает основы Устава ООН.

Стороны подтвердили свою поддержку принципов международного права, нерушимости границ и права каждого государства избирать меры безопасности.

Они потребовали от страны-агрессора РФ немедленно и полностью вывести свои вооруженные формирования из Украины.

"Словения будет продолжать способствовать сильной и эффективной политической и материальной поддержке Украины со стороны ЕС и НАТО, направленной на обеспечение возможности Украинского государства эффективно защищать свои территории в соответствии с неотъемлемым правом на самооборону", – говорится в документе.

В декларации отмечается, что Словения поддержит членство Украины в НАТО, как только это позволят условия.

Украина и Словения выразили готовность провести двусторонние консультации по проблемам безопасности Украины до вступления в НАТО.

Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква отметил в Facebook, что главное в документе – это неизменная дальнейшая политическая поддержка и практическая всесторонняя помощь Украине для усиления ее безопасности и оборонных возможностей.

По его словам, важно, что декларация закрепила поддержку права Украины самостоятельно выбирать собственный путь и механизмы безопасности.

"Словения подтвердила поддержку формулы мира президента Зеленского, которая базируется на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины, и созыва соответствующего глобального саммита", – написал он.

Жовква отметил, что стороны также подтвердили готовность Словении способствовать восстановлению и быстрому восстановлению Украины, в частности, путем реализации проектов в Житомирской и Харьковской областях.

Отдельное внимание было уделено поддержке Словенией движения Украины к полноправному членству в Европейском союзе и скорейшему началу переговоров о вступлении Украины, отметил он.