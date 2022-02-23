"Слуга народа" – лидер парламентского рейтинга, следом идет "Европейская солидарность" – опрос

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в следующее воскресенье, "Слугу народа" поддержали бы 19,6% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

Следом идет "Европейская солидарность" – за нее готовы проголосовать 17,7% опрошенных.

На третьем месте "Батьківщина", у которой 11,5%.

Помимо этого, в парламент проходят еще четыре партии: "Оппозиционная платформа – За жизнь" (9,5%), "Сила и честь" (7,8%), "Разумная политика" (6,7%) и "Наши" (5,4%).

Остальные партии набирают меньше 5%. К проходному барьеру, в частности, приближается "Украинская стратегия Гройсмана" (4,8%).

Опрос проводился с 11 по 18 февраля среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 4800 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 1,4%.