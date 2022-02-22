В Раду проходят семь партий, парламентский рейтинг возглавляет "Слуга народа" – опрос

"Слугу народа" готовы поддержать 20% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором Фото: Верховна Рада України / Facebook

Если бы выборы в Верховную Раду прошли в ближайшее воскресенье, "Слугу народа" поддержали бы 20% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

На втором месте "Европейская солидарность", за которую собираются проголосовать 17% опрошенных.

Следом идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" (13%) и "Батьківщина" (12%).

Также в парламент проходят "Разумная политика" (8%), "Сила и честь" (6%) и партия "Наши" (5%).

Остальные партии не преодолевают проходной барьер. В частности, у "Украинской стратегии Гройсмана" 4%. У представленного сейчас в парламенте "Голоса" 1%.

Опрос проводился с 8 по 18 февраля среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета. Статистическая погрешность не превышает 2%.