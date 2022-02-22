В Раду проходят семь партий, парламентский рейтинг возглавляет "Слуга народа" – опрос

Если бы выборы в Верховную Раду прошли в ближайшее воскресенье, "Слугу народа" поддержали бы 20% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.
На втором месте "Европейская солидарность", за которую собираются проголосовать 17% опрошенных.
Следом идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" (13%) и "Батьківщина" (12%).
Также в парламент проходят "Разумная политика" (8%), "Сила и честь" (6%) и партия "Наши" (5%).
Остальные партии не преодолевают проходной барьер. В частности, у "Украинской стратегии Гройсмана" 4%. У представленного сейчас в парламенте "Голоса" 1%.
Опрос проводился с 8 по 18 февраля среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета. Статистическая погрешность не превышает 2%.
На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.
Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.