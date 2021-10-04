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"Слуга народа" – лидер парламентского рейтинга. В Верховную Раду проходят пять партий – опрос

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"Слугу народа" на выборах готовы поддержать 23% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором
"Слугу народа" на выборах готовы поддержать 23% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором
Фото: Дмитро Разумков / Facebook

"Слуга народа" лидирует в рейтинге политических партий Украины. Об этом свидетельствуют опубликованные 4 октября результаты опроса, проведенного Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией New Image Marketing Group.

Если бы выборы в Верховную Раду прошли в ближайшее воскресенье, "Слугу народа" поддержали бы 23% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

Далее идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" (16%), "Европейская солидарность" (15%), и "Батьківщина" (14%).

Проходной барьер также преодолевает "Сила и честь" – 7%.

Остальные партии набирают менее 5%. В частности, "Украинская стратегия Гройсмана" и партия "Наши" – по 4%. У представленного сейчас в парламенте "Голоса" 2%.

Опрос проводился с 18-го по 28 сентября по всей Украине. Всего опрошено 2400 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2%.

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержало 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентного барьера.

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.

Теги: ВО Батьківщина, соцопрос, Слуга народа, партия Наши, Оппозиционная платформа – За жизнь, партия Голос, Сила и честь, Европейская солидарность, Украинская стратегия, Украинский институт будущего
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