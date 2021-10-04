"Слуга народа" – лидер парламентского рейтинга. В Верховную Раду проходят пять партий – опрос

"Слугу народа" на выборах готовы поддержать 23% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором Фото: Дмитро Разумков / Facebook

Если бы выборы в Верховную Раду прошли в ближайшее воскресенье, "Слугу народа" поддержали бы 23% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

Далее идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" (16%), "Европейская солидарность" (15%), и "Батьківщина" (14%).

Проходной барьер также преодолевает "Сила и честь" – 7%.

Остальные партии набирают менее 5%. В частности, "Украинская стратегия Гройсмана" и партия "Наши" – по 4%. У представленного сейчас в парламенте "Голоса" 2%.

Опрос проводился с 18-го по 28 сентября по всей Украине. Всего опрошено 2400 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2%.