"Слуга народа" – лидер парламентского рейтинга. В Верховную Раду проходят пять партий – опрос

Если бы выборы в Верховную Раду прошли в ближайшее воскресенье, "Слугу народа" поддержали бы 23% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.
Далее идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" (16%), "Европейская солидарность" (15%), и "Батьківщина" (14%).
Проходной барьер также преодолевает "Сила и честь" – 7%.
Остальные партии набирают менее 5%. В частности, "Украинская стратегия Гройсмана" и партия "Наши" – по 4%. У представленного сейчас в парламенте "Голоса" 2%.
Опрос проводился с 18-го по 28 сентября по всей Украине. Всего опрошено 2400 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2%.
На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержало 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентного барьера.
Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.