ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Смешко: Если не выполнены положения Будапештского меморандума, мы можем выйти с инициативой о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия

Договор о нераспространении ядерного оружия и Будапештский меморандум – это единое целое, заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Смешко: Мы атомная держава
Смешко: Мы атомная держава
Фото: Всеукраїнська громадська організація «Сила і Честь» / Facebook

Поскольку положения Будапештского меморандума не выполнены, Украина может инициировать выход из Договора о нераспространении ядерного оружия, заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко.

"Президенту ничего не нужно придумывать. Даже не то что референдум, который пытались проводить. Июльское постановление Верховной Рады 2010 года о наполнении реальными гарантиями Будапештских соглашений. Верховная Рада проголосовала. Это постановление является в ранге закона для Украины. А по Конституции президент [Украины Владимир] Зеленский, как и любой другой президент, может руководить внешней политикой только на основании законов Украины. Не Минских соглашений, не каких-то меморандумов подписанных, а на основании законов, проголосованных в Верховной Раде. У нас уже готовые и проголосованные", – подчеркнул Смешко.

Он отметил, что Договор о нераспространении ядерного оружия и Будапештские соглашения представляют собой единое целое.

"Дальше: разработать в Совете безопасности и утвердить наши предложения по дополнительному соглашению, которые должны развивать Будапештский меморандум. И исходя из конкретной ситуации... А ситуация следующая: мы, подписав Будапештские соглашения, присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировали – беспрецедентно в мире – третий ядерный арсенал. Договор о нераспространении ядерного оружия и Будапештские соглашения – это единое целое. Если не выполнены положения Будапештского меморандума, мы вполне можем поставить внутри правительства сейчас, внутри СНБО и выйти даже с инициативой к народу о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия. Мы атомная держава. У нас атомных электростанций и знаний цикла, процесса... Мы входим, по этим показателям, в единицы стран мира", – сказал Смешко.

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Смешко: Мы увеличили оборону Соединенных Штатов. Где наш статус главного стратегического партнера США вне НАТО? Читайте полную версию интервью

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе, заявляли в МИД Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.

На всеукраинский опрос, который состоялся 25 октября, выносили тему использования Украиной гарантий Будапештского меморандума. Зеленский считает, что все подписанные меморандумы и договоры должны выполняться. 

В записанном 23 января интервью Axios on HBO глава государства заявил, что невыполнение Будапештского меморандума означает, что любые договоренности в мире "умножены на ноль".

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Украина, ядерное оружие, Игорь Смешко, Будапештский меморандум, Владимир Зеленский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Так похудела, моя девочка", "Тебе идет!" Поклонники Белуччи оценили ее новый образ
"Так похудела, моя девочка", "Тебе идет!" Поклонники Белуччи оценили ее новый образ
"Красотка в роли наездницы". Димопулос во время отдыха в Дубае покаталась на лошади
"Красотка в роли наездницы". Димопулос во время отдыха в Дубае покаталась на лошади
"Думала, замуж вышла", "Ягодка опять". В сети обсуждают новый паспорт Волочковой. Фото
"Думала, замуж вышла", "Ягодка опять". В сети обсуждают новый паспорт Волочковой. Фото
Умер заразившийся коронавирусом 100-летний волонтер-ветеран Том Мур
Умер заразившийся коронавирусом 100-летний волонтер-ветеран Том Мур
"Прекрасное кардио". 75-летняя Хоун вышла на прогулку с двухлетней внучкой на спине. Видео
"Прекрасное кардио". 75-летняя Хоун вышла на прогулку с двухлетней внучкой на спине. Видео
Победительница нового сезона "МастерШеф" назвала три продукта, сочетание которых позволяет приготовить вкусный завтрак
Победительница нового сезона "МастерШеф" назвала три продукта, сочетание которых позволяет приготовить вкусный завтрак
Бывшая порнозвезда рассказала о сексуальных привычках Мерилина Мэнсона
Бывшая порнозвезда рассказала о сексуальных привычках Мерилина Мэнсона
"Полякова постоянно смеется громче всех". Ведущий шоу "Маска" высказался о детективах проекта
"Полякова постоянно смеется громче всех". Ведущий шоу "Маска" высказался о детективах проекта
"Не такой уж папа и пожилой, раз Марк получился". 49-летний Барац показал подписчикам, как общается с трехмесячным сыном
"Не такой уж папа и пожилой, раз Марк получился". 49-летний Барац показал подписчикам, как общается с трехмесячным сыном
Бабкин показал венскую клинику, в которой его будут оперировать
Бабкин показал венскую клинику, в которой его будут оперировать
Осадчая без носков показала свои "зимние радости"
Осадчая без носков показала свои "зимние радости"
"Очень тихая, непубличная". Павлик рассказал, как жил на два города, когда у него родилась дочь
"Очень тихая, непубличная". Павлик рассказал, как жил на два города, когда у него родилась дочь
Цибульская в боди показала, как делает грудь больше. Видео
Цибульская в боди показала, как делает грудь больше. Видео
  Baila Conmigo. Гомес презентовала клип с рэпером Rauw Alejandro. Видео
  Baila Conmigo. Гомес презентовала клип с рэпером Rauw Alejandro. Видео
Рита Ора после прибытия в Австралию принудительно была отправлена на карантин – СМИ
Рита Ора после прибытия в Австралию принудительно была отправлена на карантин – СМИ
Узерли обнародовала снимки с новорожденной дочерью
Узерли обнародовала снимки с новорожденной дочерью
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Сука, совсем стыд потерял". Dantes показал голую Дорофееву
"Сука, совсем стыд потерял". Dantes показал голую Дорофееву
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
"Безгранично люблю". Порошенко показал, как они с женой выглядели в молодости
"Безгранично люблю". Порошенко показал, как они с женой выглядели в молодости
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
  "У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
"У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото
Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото
"Все умножается на два!". Жена Скичко прокомментировала назначение его главой Черкасской ОГА
"Все умножается на два!". Жена Скичко прокомментировала назначение его главой Черкасской ОГА
"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку
"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS