Смешко: Если не выполнены положения Будапештского меморандума, мы можем выйти с инициативой о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия

Поскольку положения Будапештского меморандума не выполнены, Украина может инициировать выход из Договора о нераспространении ядерного оружия, заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко.

"Президенту ничего не нужно придумывать. Даже не то что референдум, который пытались проводить. Июльское постановление Верховной Рады 2010 года о наполнении реальными гарантиями Будапештских соглашений. Верховная Рада проголосовала. Это постановление является в ранге закона для Украины. А по Конституции президент [Украины Владимир] Зеленский, как и любой другой президент, может руководить внешней политикой только на основании законов Украины. Не Минских соглашений, не каких-то меморандумов подписанных, а на основании законов, проголосованных в Верховной Раде. У нас уже готовые и проголосованные", – подчеркнул Смешко.

Он отметил, что Договор о нераспространении ядерного оружия и Будапештские соглашения представляют собой единое целое.

"Дальше: разработать в Совете безопасности и утвердить наши предложения по дополнительному соглашению, которые должны развивать Будапештский меморандум. И исходя из конкретной ситуации... А ситуация следующая: мы, подписав Будапештские соглашения, присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировали – беспрецедентно в мире – третий ядерный арсенал. Договор о нераспространении ядерного оружия и Будапештские соглашения – это единое целое. Если не выполнены положения Будапештского меморандума, мы вполне можем поставить внутри правительства сейчас, внутри СНБО и выйти даже с инициативой к народу о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия. Мы атомная держава. У нас атомных электростанций и знаний цикла, процесса... Мы входим, по этим показателям, в единицы стран мира", – сказал Смешко.

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

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Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе, заявляли в МИД Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.

На всеукраинский опрос, который состоялся 25 октября, выносили тему использования Украиной гарантий Будапештского меморандума. Зеленский считает, что все подписанные меморандумы и договоры должны выполняться.

В записанном 23 января интервью Axios on HBO глава государства заявил, что невыполнение Будапештского меморандума означает, что любые договоренности в мире "умножены на ноль".

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