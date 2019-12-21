Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Смешко: "Сила и честь" развивает сеть партийных ячеек и готовится к местным выборам

Партия "Сила и честь" намерена опираться на средний класс и не хочет иметь ничего общего с олигархами, заявил глава политсилы экс-глава Службы безопасности Украины, бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Игорь Смешко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Смешко: Мы надеемся на поддержку среднего класса, а с олигархами ничего общего не имеем и иметь не будем
Смешко: Мы надеемся на поддержку среднего класса, а с олигархами ничего общего не имеем и иметь не будем
Фото: Політична партія "Сила і Честь" / Facebook

Партия "Сила и честь" развивает региональную сеть ячеек, занимается формированием прозрачного бюджета и готовится к местным выборам. Об этом сказал лидер партии экс-глава Службы безопасности Украины, бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Игорь Смешко, сообщила 19 декабря пресс-служба политсилы.

"Сегодня приоритетом является развитие партийных ячеек, подбор патриотических, высоконравственных и высокопрофессиональных людей в ряды партии, которые искренне исповедуют идеологию консервативной демократии... Планируем, что в каждой области будут организации партии "Сила и честь", которые будут опираться на сеть районных, городских и поселковых организаций", – подчеркнул политик.

Он подчеркнул, что партия будет опираться на средний класс.

"Мы надеемся на поддержку среднего класса, а с олигархами ничего общего не имеем и иметь не будем. Они должны отойти в историю, остаться только бизнесменами, богатыми людьми, но без прямого и особенно теневого влияния на политику и на кадровые назначения в государстве", – заявил Смешко.

Также он сообщил, что продолжается изучение вопроса формирования прозрачного партийного бюджета и партийных взносов, а также подготовка к местным выборам.

На президентских выборах в 2019 году Смешко набрал 1,14 млн голосов (6,04%), заняв шестое место.

Партия Смешко "Сила и честь" участвовала в досрочных парламентских выборах, которые состоялись 21 июля, но не преодолела пятипроцентный проходной барьер (набрала 3,82%).

После выборов Смешко заявил, что в его планах – дальнейшее партийное строительство и участие в местных выборах.

Согласно ст. 141 Конституции Украины, очередные местные выборы должны пройти в стране в последнее воскресенье октября 2020 года.

Теги: выборы, Игорь Смешко, Сила и честь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
На дне рождения Галантерника в Лондоне пели Земфира, Артур Пирожков и "Мумий Тролль"
На дне рождения Галантерника в Лондоне пели Земфира, Артур Пирожков и "Мумий Тролль"
Шоптенко подстригла волосы
Шоптенко подстригла волосы
Фильм украинских продюсеров Give Me Liberty вошел в топ-10 The Hollywood Reporter и The Washington Post
Фильм украинских продюсеров Give Me Liberty вошел в топ-10 The Hollywood Reporter и The Washington Post
Наргиз Закирова о Фадееве: У человека что-то с психикой происходит
Наргиз Закирова о Фадееве: У человека что-то с психикой происходит
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS