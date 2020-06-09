Снегирев: Кого Горан представляет на переговорах в Минске? "Луганское землячество", которое до 2015 года возглавлял регионал Александр Ефремов?

Интересы проукраинского населения Луганской области на переговорах трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе представляют люди, которых связывают с представителями старой команды, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" луганский активист, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

"В состав группы от Донецкой области включили журналистов Сергея Гармаша и Дениса Казанского, а от Луганской – председателя международной общественной организации "Луганское землячество" Вадима Горана и доктора Константина Либстера. По Либстеру вопросов нет. Он специалист в своем деле. Вопрос: кого Горан представляет на этих переговорах? Гармаш и Казанский позиционируют себя как проукраинские деятели, а Горан выступает с идеями примирения. Почему интересы проукраинского населения Луганской области представляет человек, которого связывают с представителями старой команды?" – отметил активист.

По его словам, в таком составе в рабочей группе возможен конфликт интересов.

"Гармаш – известный журналист и редактор сайта "ОстроВ". На его сайте до сих пор висит статья "Луганское землячество: "Бойтесь данайцев...", где идет речь о землячестве и его главе Горане. Я понимаю, время стирает определенные разногласия, вносит коррективы в оценки тех или иных событий и персонажей. До 2015 года "Луганское землячество" возглавлял бывший губернатор области и глава Партии регионов Александр Ефремов. Затем – бывший сотрудник Генеральной прокуратуры Украины Вадим Горан. В прессе регулярно появлялась информация о связях организации с Ефремовым. Горан ее опровергал и утверждал, что землячество не получает от него ни копейки. А все деньги, которые заходят на счета, – это пожертвования других благотворителей. Но остается открытым вопрос: не сохранил ли Ефремов свое влияние на землячество?" – подчеркнул Снегирев.

Он отметил, что для разработки украинского варианта дорожной карты необходимо сформировать монолитную команду на переговорах.

"Наблюдается определенный диссонанс между представителями Луганской и Донецкой областей. Для чего? Возможно, для демонстрации альтернативных мнений в середине структуры. Но фигура Горана более чем контроверсионная. Вряд ли ее наличие свидетельствует о согласованности позиций украинской стороны на переговорах контактной группы. Если речь идет о разработке именно украинского варианта дорожной карты, а не ратификации российского сценария примирения на Донбассе, то стоило бы формировать монолитную команду, которая выступала бы с украинских позиций", – заявил собеседник.

9 июня журналист и соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко сообщил, что руководитель международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан, врач Константин Либстер, журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский будут представлять ОРДЛО от Украины на заседании политгруппы в трехсторонней контактной группе в Минске.

Позднее эту информацию подтвердили в Офисе президента Украины. "Привлечение представителей ОРДЛО происходит с целью реализации положений Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей, в частности пункта 9, пунктов 11–12, которыми предусмотрено проведение консультаций с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей относительно параметров политического урегулирования и изменений в законодательстве", – отметили в пресс-службе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства, и требует прямого диалога между Украиной и боевиками.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что прямого диалога с боевиками не будет.