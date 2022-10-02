Соловей – Гордону: Меры России против вас – это признание вашего влияния. Возможно, что-то персональное. Среди российской элиты есть люди крайне мстительные

Гордон в ходе беседы отметил, что Россия применила против него "невероятный комплекс мер", чего не делали никогда за всю историю независимости ни против одного гражданина Украины – открыли уголовное дело, внесли в реестр террористов и экстремистов, запретили книги в России, объявили в розыск, предъявили заочный арест и, наконец, единственного среди не граждан РФ еще и назвали иностранным агентом.

"Я вам могу сказать, что это признание вашего влияния. Это признание. Потому что в Кремле они ценят меткое слово, они понимают важность коммуникации. Они понимают, что вы успешный коммуникатор и влиятельный коммуникатор. Возможно, что-то есть еще персональное. Я не знаю. Возможно, вы с кем-то сталкивались, что-то о ком-то сказали нелестное. Причем не публично, а в узком кругу", – сказал Соловей.

По его словам, среди тех, кто входит в российскую элиту, есть "люди крайне мстительные".

"Поверьте, вот крайне. Я бы сказал, непропорционально характеру оскорбления или обиды. И даже им могли нечто представить как обиду, то есть раздуть до каких-то гомерических масштабов, – и тогда эти люди начинают мстить. И я знаю, что они воспринимают очень обостренно многие вещи, к которым, возможно, вы отношения даже не имели. Эти вещи были не такими, какими их представили, – отметил Соловей. – Ну, наверное, объяснили, что вот, там, неуспех российской пропаганды связан с вами. Да? Что вы, там, на этом информационном поле оказываетесь сильнее. Что-нибудь в таком духе точно присутствовало. То есть было что-то рациональное и нам понятное: и вам, и мне. Но что-то было совершенно точно иррациональное… Придет время – вы узнаете. И когда вы узнаете – у меня в этом нет сомнений, кстати, – вы очень удивитесь и посмеетесь".

Соловей: И физическое, и психическое состояние Путина чрезвычайно скверное. Окружение ждет, когда он наконец даст старт транзиту власти в пользу группировки Патрушева. Полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube