Стало известно имя второго фигуранта дела о подготовке массовых беспорядков в Украине

Как отмечает издание, сейчас Иванов работает тренером в центре военно-патриотического и спортивного воспитания молодежи "Десантник".

"Я не организовывал никаких беспорядков, тем более, которые могли кому-либо навредить. Я не организатор митинга. Прошу применить ко мне более мягкую меру пресечения", – сказал Иванов в суде, где ему избирали меру пресечения.

В комментарии журналистам он сказал, что к организации акции причастен лидер "Традиции и порядка" Богдан Ходаковский.

Сам Ходаковский в комментарии hromadske заверил, что его организация не готовила подобные акции, поскольку "в нынешних условиях считает их неуместными и непоследовательными". Он добавил, что ничего не знает о подозреваемом в организации беспорядков Юрие Голубане, кроме того, что это "сепаратист из батальона "Восток".