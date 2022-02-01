Монастырский назвал имя задержанного за организацию массовых беспорядков

"Что касается человека, имя которого сегодня уже звучало. Да, действительно, это человек по фамилии Голубан, который работал в правоохранительных органов, у которого очень непонятная история в прошлом, в частности, в 2013 году. У меня тоже есть вопрос, почему в этой истории тогда не была поставлена точка", – сказал глава МВД.

Министр считает, что правоохранительные органы, в том числе СБУ, должны дать оценку деятельности Голубана в прошлом.

Он сообщил, что Голубану и человеку, который задержан как его сообщник, 1 февраля суд будет избирать меру пресечения в рамках подозрения об организации массовых беспорядков.

По его словам, сейчас следствие пытается установить заказчиков. Он отметил, что среди часов разговоров оперативного видео имен заказчиков не звучит.

"Думаю, что мы услышим и другие имена… Пока что речь идет именно об организаторах митингов, которые активно набирали людей", – сказал министр, говоря о задержанных.

Перед этим фамилию Голубана назвали со ссылкой на свои источники главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, "Украинская правда", и "Обозреватель". СМИ опубликовали фотографию его задержания.

Монастырский и руководитель Нацполиции Игорь Клименко заявили 31 января, что в Украине готовились массовые насильственные акции протеста. Первая из них должна была состояться в Киеве 31 января, в ней предполагалось участие до 5 тыс. человек, столкновения с полицией и сценарий "сакральной жертвы", который, как утверждают в полиции, хотели разыграть с ряжеными "медиками" и бутафорской кровью. Были задержаны два гражданина Украины, которых полиция считает организатором митингов и исполнителем. Им собирались объявить о подозрении на покушение на организацию массовых беспорядков (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины), сообщали в Офисе генпрокурора.