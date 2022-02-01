Монастырский назвал имя задержанного за организацию массовых беспорядков

"Что касается человека, имя которого сегодня уже звучало. Да, действительно, это человек по фамилии Голубан, который работал в правоохранительных органов, у которого очень непонятная история в прошлом, в частности, в 2013 году. У меня тоже есть вопрос, почему в этой истории тогда не была поставлена точка", – сказал глава МВД.
Министр считает, что правоохранительные органы, в том числе СБУ, должны дать оценку деятельности Голубана в прошлом.
Он сообщил, что Голубану и человеку, который задержан как его сообщник, 1 февраля суд будет избирать меру пресечения в рамках подозрения об организации массовых беспорядков.
По его словам, сейчас следствие пытается установить заказчиков. Он отметил, что среди часов разговоров оперативного видео имен заказчиков не звучит.
"Думаю, что мы услышим и другие имена… Пока что речь идет именно об организаторах митингов, которые активно набирали людей", – сказал министр, говоря о задержанных.
Перед этим фамилию Голубана назвали со ссылкой на свои источники главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, "Украинская правда", и "Обозреватель". СМИ опубликовали фотографию его задержания.
Монастырский и руководитель Нацполиции Игорь Клименко заявили 31 января, что в Украине готовились массовые насильственные акции протеста. Первая из них должна была состояться в Киеве 31 января, в ней предполагалось участие до 5 тыс. человек, столкновения с полицией и сценарий "сакральной жертвы", который, как утверждают в полиции, хотели разыграть с ряжеными "медиками" и бутафорской кровью. Были задержаны два гражданина Украины, которых полиция считает организатором митингов и исполнителем. Им собирались объявить о подозрении на покушение на организацию массовых беспорядков (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины), сообщали в Офисе генпрокурора.
Бывший полковник полиции Голубан служил в спецподразделениях МВД, СБУ, Минобороны Украины, вышел на пенсию и в июле 2014 года ушел добровольцем в зону АТО, служил в добровольческом батальоне "Киев-1". Был ранен, в 2015 году перенес операцию. С июня 2016 года возглавлял роту полиции особого назначения управления Нацполиции в Донецкой области. В марте 2017 года получил орден "За заслуги" ІІІ степени, сообщалось на сайте МВД.
Но в том же месяце его заподозрили в связях с боевиками. 6 апреля 2017 года народные депутаты от фракции "Самопоміч" требовали вызвать в Верховную Раду генерального прокурора и главу СБУ с отчетом о результатах проверки сведений о связях Голубана с боевиками "ДНР". Нардеп Егор Соболев призвал обратить внимание на распространенное одним из бывших главарей донецких боевиков Александром Ходаковским видео 2014 года, на котором человек, похожий на Голубана, находится среди боевиков сепаратистского батальона "Восток".
"Юрий Голубан на этом видео готовился вместе с Ходаковским к нападению на украинских солдат. Это видео и дата съемок были идентифицированы бойцами батальона "Донбасс" как подготовка к нападению на них под Карловкой", – заявил Соболев, напомнивший, что в бою 23 мая 2014 года погибло пятеро украинских добровольцев.
Голубан утверждал, что 23 мая 2014 года не мог участвовать в бою под Карловкой на стороне боевиков Донбасса, поскольку за несколько дней до этого перевез семью из Донецка в Харьков и оставался там. Обнародованное Ходаковским видео он назвал монтажом. "Думаю, видео взяли из архивов. Я там в форме "Альфы" с бронежилетом "Альфы", а другие люди – без бронежилетов, в другой форме. Видео могли взять с любых учений, любых занятий, которые мы ежедневно проводили в донецкой "Альфе" на протяжении шести лет. Место на видео мне не знакомо, люди незнакомые", – говорил он.
В феврале 2019 года тогдашний глава МВД Арсен Аваков сообщил, что Голубан уволен из Нацполиции. "Когда возник скандал, связанный с его возможной причастностью к незаконным формированиям, мы копнули глубже и обнаружили, что Голубан полтора месяца неизвестно где находился. Его сначала отстранили, потом уволили. Однако убедительных доказательств его вины тоже пока нет", – говорил Аваков. По его словам, на тот момент еще велось расследование.