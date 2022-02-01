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ПОЛИТИКА

Бывшего полковника полиции Голубана арестовали по делу о массовых беспорядках в Украине

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Голубана подозревают в попытке организовать массовые беспорядки
Голубана подозревают в попытке организовать массовые беспорядки
Фото: Ґрати / Telegram

Печерский райсуд Киева арестовал бывшего полковника Юрия Голубана по подозрению в подготовке массовых беспорядков в Киеве и ряде других городов. Об этом в Telegram сообщают "Ґрати".

Как отмечают "Ґрати", Голубан отрицает, что причастен к массовым беспорядкам. По словам подозреваемого, на видео, снятом скрытой камерой, его провоцировали сотрудники полиции.

При этом, по словам Голубана, он отклонял провокации и говорил, что нельзя применять насилие к полицейским и вообще совершать беспорядки – но почему-то это не включили в видео, которое показали на брифинге Нацполиции. В комментарии журналистам он уточнил, что митинг планировала организация "Традиция и порядок", чтобы напомнить президенту о его обещаниях.

Контекст:

Министр внутренних дел Денис Монастырский и руководитель Нацполиции Игорь Клименко заявили 31 января, что в Украине готовились массовые насильственные акции протеста. Первая из них должна была состояться в Киеве 31 января, в ней предполагалось участие до 5 тыс. человек, столкновения с полицией и сценарий "сакральной жертвы", который, как утверждают в полиции, хотели разыграть с ряжеными "медиками" и бутафорской кровью.

Были задержаны два гражданина Украины, которых полиция считает организатором митингов и исполнителем. Одним из них является Голубан.

Бывший полковник полиции Голубан служил в спецподразделениях МВД, СБУ, Минобороны Украины, вышел на пенсию и в июле 2014 года ушел добровольцем в зону АТО, служил в добровольческом батальоне "Киев-1". Был ранен, в 2015 году перенес операцию. С июня 2016 года возглавлял роту полиции особого назначения управления Нацполиции в Донецкой области. В марте 2017 года получил орден "За заслуги" ІІІ степени, сообщалось на сайте МВД.

Но в том же месяце его заподозрили в связях с боевиками. 6 апреля 2017 года народные депутаты от фракции "Самопоміч" требовали вызвать в Верховную Раду генерального прокурора и главу СБУ с отчетом о результатах проверки сведений о связях Голубана с боевиками "ДНР". Нардеп Егор Соболев призвал обратить внимание на распространенное одним из бывших главарей донецких боевиков Александром Ходаковским видео 2014 года, на котором человек, похожий на Голубана, находится среди боевиков сепаратистского батальона "Восток".

Голубан утверждал, что 23 мая 2014 года не мог участвовать в бою под Карловкой на стороне боевиков Донбасса, поскольку за несколько дней до этого перевез семью из Донецка в Харьков и оставался там. Обнародованное Ходаковским видео он назвал монтажом.

В феврале 2019 года тогдашний глава МВД Арсен Аваков сообщил, что Голубан уволен из Нацполиции

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, арест, беспорядки, Юрий Голубан
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