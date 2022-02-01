Бывшего полковника полиции Голубана арестовали по делу о массовых беспорядках в Украине

Как отмечают "Ґрати", Голубан отрицает, что причастен к массовым беспорядкам. По словам подозреваемого, на видео, снятом скрытой камерой, его провоцировали сотрудники полиции.

При этом, по словам Голубана, он отклонял провокации и говорил, что нельзя применять насилие к полицейским и вообще совершать беспорядки – но почему-то это не включили в видео, которое показали на брифинге Нацполиции. В комментарии журналистам он уточнил, что митинг планировала организация "Традиция и порядок", чтобы напомнить президенту о его обещаниях.