Стефанчук рассказал о подарке Зеленскому на день рождения

Зеленский (на переднем плане) объявил, что не будет принимать никаких подарков, отметил Стефанчук (на заднем плане) Фото: rada.gov.ua

Об этом 24 января на брифинге, который транслировался в YouTube телеканала "Рада", рассказал спикер парламента Руслан Стефанчук.

Главу Рады спросили, пригласили ли его на празднование дня рождения Зеленского и придумал ли он, что подарить президенту.

"День рождения завтра будет. Насколько я знаю (предварительно такое говорили), Владимир Александрович объявил, что не будет принимать никаких подарков, он даст номер благотворительности, на которую, кто желает, может перевести свои средства. Это такая предварительная версия. Если это будет, я, безусловно, присоединюсь к этой благотворительной акции", – ответил Стефанчук.