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Стефанчук рассказал о подарке Зеленскому на день рождения

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Зеленский (на переднем плане) объявил, что не будет принимать никаких подарков, отметил Стефанчук (на заднем плане)
Зеленский (на переднем плане) объявил, что не будет принимать никаких подарков, отметил Стефанчук (на заднем плане)
Фото: rada.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не будет принимать подарки к своему дню рождения, а предложит сделать пожертвования на благотворительность.

Об этом 24 января на брифинге, который транслировался в YouTube телеканала "Рада", рассказал спикер парламента Руслан Стефанчук.

Главу Рады спросили, пригласили ли его на празднование дня рождения Зеленского и придумал ли он, что подарить президенту.

"День рождения завтра будет. Насколько я знаю (предварительно такое говорили), Владимир Александрович объявил, что не будет принимать никаких подарков, он даст номер благотворительности, на которую, кто желает, может перевести свои средства. Это такая предварительная версия. Если это будет, я, безусловно, присоединюсь к этой благотворительной акции", – ответил Стефанчук.

Контекст:

Зеленский родился 25 января 1978 года, завтра ему исполнится 44 года.

Зеленского выбрали президентом в 2019 году. До прихода в политику он основал студию "Квартал 95", которая занималась производством развлекательного контента.

В первый год президентства, в январе 2020 года, Зеленского поздравляли с днем рождения в Офисе президента: на маленьком пиршестве присутствовали все члены правительства, руководители парламента и фракции "Слуга народа", а первым тост произносил тогдашний глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

В 2021 году журналисты программы "Схемы" (проект "UA:Перший" и "Радіо Свобода") узнали, что Зеленский праздновал день рождения, несмотря на карантинные ограничения. По данным СМИ, 29 января глава государства устроил вечеринку в киевской квартире совладельца студии "Квартал 95" и бизнес-партнера украинского бизнесмена Игоря Коломойского Тимура Миндича.

День рождения Зеленского приехали отпраздновать около 30 гостей. Вечеринка продолжалась около восьми часов, подсчитали журналисты. При этом все присутствовавшие были без защитных масок.

Издание "Бабель" со ссылкой на нескольких нардепов сообщало, что парламентарии из фракции "Слуга народа" подарили Зеленскому на 43-й день рождения книгу "Украина – казацкое государство".

Теги: Верховная Рада, Украина, пожертвование, благотворительность, Владимир Зеленский, парламент, президент, Руслан Стефанчук, спикер, брифинг, подарки
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