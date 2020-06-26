Степанов до сих пор не определился с кандидатурой главы Нацслужбы здоровья

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что не определился, кто возглавит Национальную службу здоровья.

Как сообщает "УП Жизнь", об этом он сказал на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования 26 июня.

"Я принял решение провести собеседование со всеми кандидатами, которые подали [документы для участия в конкурсе]. На сегодня я могу сказать, что по результатам этих собеседований и отбора кандидатура на назначение главой НСЗУ не определена", – отметил министр.