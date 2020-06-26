Степанов до сих пор не определился с кандидатурой главы Нацслужбы здоровья

Как сообщает "УП Жизнь", об этом он сказал на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования 26 июня.
"Я принял решение провести собеседование со всеми кандидатами, которые подали [документы для участия в конкурсе]. На сегодня я могу сказать, что по результатам этих собеседований и отбора кандидатура на назначение главой НСЗУ не определена", – отметил министр.
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