Суд разблокировал пересмотр решения о конфискации $1,5 млрд Януковича

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда назначил новое рассмотрение в суде апелляции на решение суда о конфискованных $1,5 млрд компаний, связанных с беглым бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда разблокировал просмотр апелляции о конфискованных $1,5 млрд компаний, связанных с беглым бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Об этом сообщила пресс-служба Верховного Суда на странице в Facebook.

16 июня 2020 суд рассмотрел кассационные жалобы представителей юридических лиц Aldoza Investments Limited, Wonderbliss Ltd, Opalcore Ltd, Erosaria Ltd, Akemi Management Limited, Loricom Holding Group Ltd, Foxtron Networks Limited, которые оспаривали решение Апелляционного суда Донецкой области от 24 мая 2017 года об отказе в открытии апелляционного производства.

Кассационный уголовный суд отменил его и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Таким образом КУС ВС разблокировал рассмотрение апелляции на решение суда, которое стало причиной спецконфискации $1,5 млрд у окружения Януковича.

Отмечается, что приговор Краматорского городского суда Донецкой области от 28 марта 2017 года в отношении Аркадия Кашкина не был предметом рассмотрения в Верховном Суде.

Полный текст постановления объявят 22 июня в 12.00, отметили в Верховном Суде.

Янукович был президентом Украины с 25 февраля 2010 года. 22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. Янукович покинул Украину, сейчас с семьей он проживает в России.

24 января 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы.

В сентябре 2017 года Государственная служба финансового мониторинга Украины заявила, что Янукович и его окружение могли провести незаконные финансовые операции, связанные с отмыванием доходов и другими преступлениями, на 199,4 млрд грн.

В марте 2017 года Краматорский городской суд Донецкой области принял решение о конфискации $1,5 млрд окружения Януковича. По данным тогдашнего генерального прокурора Юрия Луценко, заблокированные средства хранились в виде денег и ценных бумаг.

"Страна" со ссылкой на источники в ГПУ писала, что конфискованные у команды Януковича $1,5 млрд принадлежали соратнику беглого бизнесмена Сергея Курченко Кашкину.

В апреле 2017 года "Ощадбанк" завершил процедуру перечисления в Государственное казначейство конфискованных средств.