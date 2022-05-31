Суд в Украине разрешил заочное расследование дела о госизмене, в котором фигурирует Азаров – ГБР

"Государственное бюро расследований получило разрешение суда на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Соответствующее решение было принято одним из судов Киева. Николай Азаров подозревается в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц", – говорится в сообщении.
В бюро отметили, что речь идет о подписании Харьковских соглашений в апреле 2010 года, в результате которых Черноморскому флоту РФ разрешили оставаться в Крыму еще 25 лет.
"Бывший премьер действовал в интересах РФ в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины. Содержание и условия этого соглашения были навязаны в Москве президентом РФ Дмитрием Медведевым накануне его подписания 21 апреля 2010 года", – объяснили в ГБР.
Ведомство выяснило, что подписанный в Харькове документ, вопреки украинскому законодательству, перед подписанием "даже не прошел правовую экспертизу".
"Следователи ГБР получили оригиналы документов, свидетельствующих о целенаправленных действиях высших должностных лиц Украины в ущерб суверенитету и территориальной целостности нашего государства по указанию высшего руководства РФ", – подчеркнули в Госбюро расследований.
Ранее суд разрешил арестовать по этому же делу беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.
Харьковские соглашения в 2010 году подписали тогдашние президенты Украины и России Янукович и Медведев. Ратификация Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года сопровождалась дракой в Верховной Раде, дымовыми шашками и бросанием яиц в президиум. В январе 2021 года Януковичу Госбюро расследований из-за подписания документа сообщило о подозрении в госизмене.
В соответствии с соглашениями Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017-го до 2042 года. Как объясняли в ГБР, фактически никакой скидки не было, так как за год до этого Россия увеличила цену на газ вдвое.
Азаров был главой правительства Украины с марта 2010-го по январь 2014 года. После смены власти в 2014 году покинул страну и сейчас проживает в России.
В отношении Азарова в Украине расследуется несколько уголовных производств, связанных с растратой государственных средств, а 24 марта 2021 года ему объявили подозрение в госизмене из-за Харьковских соглашений. По этому делу Азарова в октябре заочно арестовали.
С марта 2021 года против Азарова и других топ-чиновников времен Виктора Януковича введены также максимальные санкции Совета нацбезопасности и обороны.