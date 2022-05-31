Суд в Украине разрешил заочное расследование дела о госизмене, в котором фигурирует Азаров – ГБР

После бегства из Украины Азаров живет в России Фото: ЕРА

"Государственное бюро расследований получило разрешение суда на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Соответствующее решение было принято одним из судов Киева. Николай Азаров подозревается в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц", – говорится в сообщении.

В бюро отметили, что речь идет о подписании Харьковских соглашений в апреле 2010 года, в результате которых Черноморскому флоту РФ разрешили оставаться в Крыму еще 25 лет.

"Бывший премьер действовал в интересах РФ в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины. Содержание и условия этого соглашения были навязаны в Москве президентом РФ Дмитрием Медведевым накануне его подписания 21 апреля 2010 года", – объяснили в ГБР.

Ведомство выяснило, что подписанный в Харькове документ, вопреки украинскому законодательству, перед подписанием "даже не прошел правовую экспертизу".

"Следователи ГБР получили оригиналы документов, свидетельствующих о целенаправленных действиях высших должностных лиц Украины в ущерб суверенитету и территориальной целостности нашего государства по указанию высшего руководства РФ", – подчеркнули в Госбюро расследований.

Ранее суд разрешил арестовать по этому же делу беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.