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Суд закрыл дело против нардепа Волынца, его срок давности истек

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Дело Волынца закрыли из-за истечения срока давности
Дело Волынца закрыли из-за истечения срока давности
Фото: Михайло Волинець / Facebook

Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство НАБУ по обвинению нардепа от "Батьківщини" Михаила Волынца в недостоверном декларировании. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба суда.

Суд решил освободить депутата от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности дела. Уголовное производство закрыто на основании п. 1 ч. 2 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение семи дней со дня его объявления.

Сам Волынец, комментируя закрытие дела, назвал его "политической заказной кампанией" против него.

"В основе моего дела, обвинения был журналистский материал с явными признаками заказа, подхваченный другими СМИ, давно и плодотворно работающими за иностранные гранты, а также другими, которые финансируются из сомнительных источников от самих заказчиков. Мы с юристами имеем немало фактов, свидетельствующих о предвзятости обвинения против меня", – написал он.

https://www.facebook.com/MykhailoVolynets/posts/pfbid0FZymmcKXTwvGfychNXh4MWziZiGxZCvJvvmc8h5zWYazATHy3z74fFbL7P7Gv4kBl

Контекст:

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили Волынцу о подозрении 17 ноября 2022 года. Прокуроры считают, что он не указал в декларации два автомобиля, которыми пользовался и которые принадлежат его близким родственникам, а также доход гражданской жены в сумме почти 95 тыс. грн.

24 ноября НАБУ объявило о розыске Волынца по подозрению во внесении недостоверных данных в электронную декларацию о доходах за 2020 год на сумму почти 1,79 млн грн.

В тот же день Волынец сообщил, что перенес операцию и находится в больнице в Киеве. Он отметил, что намерен встретиться с детективами НАБУ после выздоровления.

28 ноября в НАБУ сообщили, что нашли нардепа.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, доходы, декларация, антикоррупционное бюро, апелляция, НАБУ, обвинение, антикоррупционная прокуратура, подозрение, уголовное производство, декларирование, суд
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