Суд закрыл дело против нардепа Волынца, его срок давности истек

Суд решил освободить депутата от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности дела. Уголовное производство закрыто на основании п. 1 ч. 2 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение семи дней со дня его объявления.

Сам Волынец, комментируя закрытие дела, назвал его "политической заказной кампанией" против него.

"В основе моего дела, обвинения был журналистский материал с явными признаками заказа, подхваченный другими СМИ, давно и плодотворно работающими за иностранные гранты, а также другими, которые финансируются из сомнительных источников от самих заказчиков. Мы с юристами имеем немало фактов, свидетельствующих о предвзятости обвинения против меня", – написал он.