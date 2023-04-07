Суд закрыл дело против нардепа Волынца, его срок давности истек

Суд решил освободить депутата от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности дела. Уголовное производство закрыто на основании п. 1 ч. 2 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Постановление может быть обжаловано в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение семи дней со дня его объявления.
Сам Волынец, комментируя закрытие дела, назвал его "политической заказной кампанией" против него.
"В основе моего дела, обвинения был журналистский материал с явными признаками заказа, подхваченный другими СМИ, давно и плодотворно работающими за иностранные гранты, а также другими, которые финансируются из сомнительных источников от самих заказчиков. Мы с юристами имеем немало фактов, свидетельствующих о предвзятости обвинения против меня", – написал он.
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили Волынцу о подозрении 17 ноября 2022 года. Прокуроры считают, что он не указал в декларации два автомобиля, которыми пользовался и которые принадлежат его близким родственникам, а также доход гражданской жены в сумме почти 95 тыс. грн.
24 ноября НАБУ объявило о розыске Волынца по подозрению во внесении недостоверных данных в электронную декларацию о доходах за 2020 год на сумму почти 1,79 млн грн.
В тот же день Волынец сообщил, что перенес операцию и находится в больнице в Киеве. Он отметил, что намерен встретиться с детективами НАБУ после выздоровления.
28 ноября в НАБУ сообщили, что нашли нардепа.