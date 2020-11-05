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Свободную экономическую зону могут создать не только на Донбассе, но и в одной из западных областей – Ермак

Пока неизвестно, в какой из западных областей будет свободная экономическая зона, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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Ермак: Две экономические зоны, эти возможности тоже должны сработать на объединение страны, на равенство возможностей
Ермак: Две экономические зоны, эти возможности тоже должны сработать на объединение страны, на равенство возможностей
Фото: EPA

Свободную экономическую зону могут создать не только на Донбассе, но и в одной из областей Западной Украины. Об этом в программе "VIP с Натальей Мосейчук", которая вышла 5 ноября на канале "1+1", рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Президент задекларировал и анонсировал такой проект, как свободная экономическая зона, чтобы привлечь не только украинские [средства] – нам не хватит своих денег [для восстановления Донбасса]... Мы планируем создать свободную экономическую зону не только на Донбассе, но и вторую свободную экономическую зону на Западной Украине. Сегодня эти две экономические зоны, эти возможности тоже должны сработать на объединение страны, на равенство возможностей", – сказал Ермак.

Он заявил, что вопрос, где будет вторая свободная экономическая зона, еще решается, но это будет одна из западных областей Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что свободная экономическая зона на Донбассе может стать важным моментом в завершении войны, в Офисе президента считают, что лояльный подход к налогообложению и комфортные условия государственного надзора за бизнес-деятельностью могут существенно помочь Донбассу

Вопрос создания свободной экономической зоны выносили на всеукраинский опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским, который прошел 25 октября. По результатам обработки 74% анкет, против этой идеи высказались 46,48%, "за" были 46,7% респондентов. Окончательные итоги опроса пока не обнародованы. 

По данным опроса Киевского международного института социологии, проведенного в период с 17-го по 19 октября, 33,5% украинцев поддерживают создание свободной экономической зоны на Донбассе, 45,3% – не поддерживают.

Глава украинской делегации в ТКГ, первый президент страны Леонид Кравчук заявлял, что "План совместных шагов" для трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, подготовленный Украиной, предусматривает создание свободной экономической зоны во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей после их деоккупации.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Донбасс, Западная Украина, война в Украине, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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