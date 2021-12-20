Телеканал ATR из-за проблем с финансированием может прекратить спутниковое вещание на Крым

Из-за накопившихся долгов провайдер Spacecom пообещал отключить ATR от спутниковой связи с 00.00 21 декабря.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook, что речь идет о существенном недофинансировании со стороны государства.
"Такая ситуация недопустима, поскольку жители временно оккупированного полуострова нуждаются в объективной информации о современной Украине. В частности, их интересуют действия государства по защите прав крымчан", – написала она.
Денисова обратилась к правительству с призывом обеспечить стабильный механизм финансирования телеканала ATR, напомнив, что подобная проблема возникает не впервые.
АТR начал вещание в 2006 году. Это единственный в Украине телеканал на крымскотатарском языке. Телеканал прекратил работу в Крыму 1 апреля 2015 года после того, как несколько раз безрезультатно пытался переоформить лицензию на вещание, как того потребовали оккупационные власти Крыма. В июне того же года телеканал возобновил работу из Киева.
ATR получает финансовую поддержку из государственного бюджета Украины с 2016 года. В начале 2020 года телеканал оказался на грани закрытия из-за приостановки финансовой поддержки со стороны государства. Из-за недофинансирования сократили 45% коллектива – журналистов и режиссеров, были сокращены выпуски новостей и прекращены прямые эфиры.
Министр молодежи, культуры и спорта Украины Владимир Бородянский заявлял, что в госбюджете на 2020 год предусмотрено 50 млн грн на поддержку ATR, однако в феврале телеканал заявил о блокировании его счетов и финансирования из госбюджета. Коллектив телеканала обратился в Европарламент и Еврокомиссию с просьбой оказать ему финансовую помощь. После этого президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что никто не лишит ATR государственной поддержки.
В феврале 2021 года руководство телеканала заявило, что ATR в текущем году не получил государственное финансирование. В июне пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщила, что ATR получит финансирование из государственного бюджета.