Телеканал ATR из-за проблем с финансированием может прекратить спутниковое вещание на Крым

В 2015 году ATR перебрался из Крыма на материковую Украину Фото: atr.ua

Из-за накопившихся долгов провайдер Spacecom пообещал отключить ATR от спутниковой связи с 00.00 21 декабря.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook, что речь идет о существенном недофинансировании со стороны государства.

"Такая ситуация недопустима, поскольку жители временно оккупированного полуострова нуждаются в объективной информации о современной Украине. В частности, их интересуют действия государства по защите прав крымчан", – написала она.

Денисова обратилась к правительству с призывом обеспечить стабильный механизм финансирования телеканала ATR, напомнив, что подобная проблема возникает не впервые.