Руководство телеканала ATR: Власть ищет, как сделать так, чтобы голос Крыма перестал звучать в украинском эфире

Крымскотатарский телеканал ATR не получил государственное финансирование/ Руководство канала заявляет о дискриминации крымских татар. В Минреинтеграции поясняют: денег на поддержку каналов, вещающих на оккупированных территориях, получили в 2,5 раза меньше, чем надо, а поддержать надо 14 вещателей.

Крымскотатарский телеканал ATR, который после оккупации Крыма переехал в Киев, в 2021 году не получил государственное финансирование. Об этом пишут на сайте ATR.

Сообщается, что госфинансирование не удалось получить из-за распоряжения Министерства реинтеграции оккупированных территорий. По словам владельца и гендиректора телеканала Ленура Ислямова, министр Алексей Резников изменил назначение средств, которые ATR должен был получить в качестве прямой поддержки, и теперь для их получения придется участвовать в тендере.

При этом, отмечают в ATR, ни самого тендера, ни тем более его условий не существует – только на его разработку министерству понадобится не меньше полугода. Неизвестны ни время, когда он состоится, ни конкуренты ATR.

По мнению Ислямова, украинская власть намеренно не хочет давать средств крымскотатарскому вещателю. "Власть ищет пути, как сделать так, чтобы голос Крыма перестал звучать в украинском эфире", – говорится в сообщении.

"Сегодняшние стресс-тесты, которые делает власть – это прямая дискриминация крымских татар. Мы стоим вне конкурсов, мы – телеканал коренного народа, поэтому когда нам говорят, что вы в очередь станьте, и таких, как вы, вы много, это сразу означает, что нас лишают политического статуса" – утверждает Ислямов.

Замдиректора телеканала Айдер Муждабаев в Facebook заявил, что телеканалу и крымским татарам в Украине не хватает поддержки, потому что в ближайшем президентском окружении "царит шизофреническая советская, а на самом деле еще росийско-имперская ложь о том, что "крымские татары хотят присоединить Крым к Турции".

"Именно отсюда, кажется, и следует нежелание со стороны всех президентов Украины по-настоящему, искренне, действенно поддерживать крымских татар. Это нежелание передается от одного президента другому вместе с булавой. Будто сглазили, это какой-то ментальный ад, приговор логическому мышлению, здравому смыслу", – написал он.

Муждабаев подчеркнул, что еще с прошлого года ATR не может выплатить долги за спутниковое вещание на оккупированный Крым, и за это телеканалу угрожают судами.

Как сообщает Минреинтеграции, в 2021 году для телеканалов, вещающих на оккупированные территории, предусмотрено около 50 млн грн государственной помощи, но из-за увеличения претендентов на денежную поддержку и для достижения прозрачности финансирования необходимо совершенствование механизма. Таким образом вещатели должны получать бюджетные средства на конкурсной основе.

В ведомстве подчеркнули, что на программу вещания на временно оккупированных территориях министерство получило в 2,5 раза меньше ресурсов, чем предлагалось на рассмотрение Верховной Рады на основе предложений вещателей и оценки реальных потребностей. И эти средства не предназначены конкретному заказчику. На сегодня в министерство поступили обращения о помощи от 14 вещателей.

"Мы понимаем важность поддержки, в частности, канала ATR. Так же нуждаются в поддержке другие каналы, которые были вынуждены уехать из временно оккупированного Крыма и ОРДЛО... Сейчас мы работаем, чтобы как можно быстрее запустить прозрачный механизм использования средств", – говорится в заявлении министерства.

АТR начал вещание в 2006 году. Это единственный в Украине телеканал на крымскотатарском языке. Телеканал прекратил работу в Крыму 1 апреля 2015 года после того, как несколько раз безрезультатно пытался переоформить лицензию на вещание, как того потребовали оккупационные власти Крыма. В июне того же года телеканал возобновил работу из Киева.

Телеканал входит в состав холдинга вместе с детским каналом Lale и радиостанцией Meydan. Лидер гражданской блокады Крыма и глава общественной организации "Аскер" Ленур Ислямов владеет 97,34% ATR, миноритарные совладельцы – Рефат Чубаров, Мавиле Исмаилова, Иса Хайбуллаев. ATR получает финансовую поддержку из государственного бюджета Украины с 2016 года.

В начале 2020 года стало известно, что ATR оказался на грани закрытия из-за приостановки финансовой поддержки со стороны государства. Из-за недофинансирования сократили 45% коллектива – журналистов и режиссеров, рассказал Ислямов. Сокращены выпуски новостей и прекращены прямые эфиры.

Министр молодежи, культуры и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что в госбюджете на 2020 год предусмотрено 50 млн грн на поддержку ATR. Однако 10 февраля телеканал заявил о блокировании его счетов и финансирования из госбюджета.

Коллектив телеканала обратился в Европарламент и Еврокомиссию с просьбой оказать ему финансовую помощь.

После этого президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что никто не лишит ATR государственной поддержки.