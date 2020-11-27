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Тимошенко: Слова Богдана о влиянии Тищенко на Зеленского – просто стеб

Президент Украины Владимир Зеленский не так часто встречается с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко, чтобы к нему прислушиваться, сказал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, комментируя заявление бывшего главы ОПУ Андрея Богдана о влиянии Тищенко на президента.

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Тищенко прошел в Верховную Раду как мажоритарщик от "Слуги народа"
Тищенко прошел в Верховную Раду как мажоритарщик от "Слуги народа"
Фото: Слуга Народу - Тищенко Микола - Округ 219 / Facebook

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман заявил, что президент Владимир Зеленский не общается с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко чаще, чем с другими парламентариями.

Так он прокомментировал слова бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана, который в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявлял, что Тищенко оказывает на президента наибольшее влияние.

"Я думаю, это была какая-то, возможно, шутка... [Президент] не так часто встречается с Николаем Тищенко, можно сказать, редко очень, чтобы прислушиваться или не прислушиваться к нему. Поэтому вообще это обсуждать как-то странно. То есть он нардеп. Возможно, он в каких-то вопросах что-то услышал от него..." – сказал замглавы ОПУ.

По словам Тимошенко, Николай Тищенко не приходит часто к президенту.

"Я не могу понять, почему мы обсуждаем это, потому что он не приходит часто к президенту... Когда были местные выборы, действительно, мы встречались по одному-два раза с нардепами, которые занимались местными выборами, в том числе и с Тищенко по Киеву. Но чтобы Николай Тищенко ходил намного чаще, чем кто-то из других нардепов, – такого точно нет. Вообще не понимаю, почему такая информация появляется. Я думаю, это был просто стеб у Богдана, который не имеет ничего под собой", – заявил он.

Ресторатор и телеведущий Тищенко прошел в Верховную Раду как мажоритарщик от "Слуги народа". Он одержал победу на мажоритарном округе №219 в Киеве. В парламенте стал заместителем главы комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры.

За время работы в Раде у него произошло несколько скандальных инцидентов. В сентябре 2019 года нардеп отказался называть журналистке имя министра здравоохранения. "А кто вы такая, чтобы меня проверять? Ну кто вы? Мой отец? Или жена? Кто вы, чтобы проверять?" – сказал Тищенко. В октябре депутат сравнил Украину с насосом, объясняя суть "формулы Штайнмайера".

Исключенный из фракции "Слуга народа" народный депутат Украины Гео Лерос обвинял Тищенко и бывшего депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого в подготовке нападения на него.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Владимир Зеленский, Николай Тищенко, Слуга народа, Андрей Богдан, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины
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