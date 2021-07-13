"Сразу сошлись, дополняли друг друга". Тищенко рассказал, как познакомился с Ермаком

Тищенко тренировал сборную по дзюдо, а Ермак в это время работал в юридической компании "Проксен" и обслуживал спортсменов, пояснил он.

"Мы как-то сразу сошлись, дополняли друг друга. Андрей – перфекционист, ответственный. Человек, которого можно попросить и отвернуться, он сам все сделает и проконтролирует. Он очень галантен. Моя первая жена [Ирина Журавская] всегда говорила: "Он твой единственный друг, держись Андрея", – отметил Тищенко.

Политик сказал, что Ермак его не защищает и предъявляет к нему более жесткие требования, чем к другим.

"Мне не прощается ничего. Он мой руководитель. Он дает мне четкие указания. [...] Корректнее сказать, что он человек, который определяет вектор движения", – разъяснил депутат.