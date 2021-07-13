"Сразу сошлись, дополняли друг друга". Тищенко рассказал, как познакомился с Ермаком

Тищенко тренировал сборную по дзюдо, а Ермак в это время работал в юридической компании "Проксен" и обслуживал спортсменов, пояснил он.
"Мы как-то сразу сошлись, дополняли друг друга. Андрей – перфекционист, ответственный. Человек, которого можно попросить и отвернуться, он сам все сделает и проконтролирует. Он очень галантен. Моя первая жена [Ирина Журавская] всегда говорила: "Он твой единственный друг, держись Андрея", – отметил Тищенко.
Политик сказал, что Ермак его не защищает и предъявляет к нему более жесткие требования, чем к другим.
"Мне не прощается ничего. Он мой руководитель. Он дает мне четкие указания. [...] Корректнее сказать, что он человек, который определяет вектор движения", – разъяснил депутат.
Бизнесмен и ресторатор Тищенко является кумом Ермака. "Мы никогда не были ни в каком совместном бизнесе, просто дружили. Когда Коля пришел с идеей, что хочет идти на парламентские выборы, я сказал, что не буду ходатайствовать, рекомендовать его в список. Я сказал ему: хочешь идти – иди и побеждай", – описывал Ермак отношения с Тищенко.
Тищенко стал фигурантом нескольких скандалов. Журналисты Bihus.info сняли сюжет о том, что принадлежащий семье Тищенко ресторан "Велюр" продолжал работать, несмотря на объявленный в стране карантин. Bihus.info 28 июня опубликовал расследование, в котором говорится о том, как семья Тищенко получала сотни миллионов из бюджета на схемах с Подольско-Воскресенским мостом, в которой участвовал "смотрящий за Киевом" и экс-депутат Киевсовета Денис Комарницкий.
Также Тищенко попал на камеру при выяснении отношений с коллегой по фракции Александром Куницким. Они устроили потасовку возле столовой Верховной Рады Украины 29 июня. Кроме этого, Тищенко во время массовой драки в парламенте участвовал в стычке с нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильей Кивой.
Тищенко прошел в Верховную Раду как мажоритарщик от "Слуги народа". Он одержал победу в мажоритарном округе №219 в Киеве.
Он был главой киевской организации партии "Слуга народа", а в феврале этого года возглавил областную партячейку в Закарпатской области, заменив депутата Игоря Кривошеева, сообщала пресс-служба "Слуги народа" 24 марта.