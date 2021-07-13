Трейдеры-спекулянты при содействии НКРЭКУ нанесли "Энергоатому" убытки на миллиарды гривен – нардеп Кучеренко

Алексей Кучеренко: Совершенно ясно, что эта схема загоняет того, кто производит, в ущерб, а спекулянты зарабатывают Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Эти компании примерно выглядят так: стол, стул, печать, лицензия, перепродажа электроэнергии и взятки в НКРЭКУ. Но главное, они же загоняют в убытки и государственную компанию "Энергоатом". Я оценивал объем денег, которые заработали тот же самый [нардеп от "Слуги народа" Андрей] Герус, [глава НКРЭКУ Валерий] Тарасюк, который в этой схеме, это очевидно, председатель комиссии, господин [конечный бенефициар "Новой-Энергетической-Компании" Александр] Притыка, главный трейдер, – речь идет о миллиардах гривен", – сообщил он.

Кучеренко добавил, что НКРЭКУ сознательно прописала такие правила работы рынка, которые гарантируют избранным компаниям-посредникам возможность зарабатывать миллиарды гривен, паразитируя на государственных компаниях.

"Совершенно ясно, что эта схема загоняет того, кто производит, в ущерб, а спекулянты зарабатывают", – добавил нардеп.

По его словам, искусственное нанесение ущерба "Энергоатому" и другим реальным производителям является частью целенаправленной кампании по восстановлению импорта электроэнергии из России и Беларуси.

"Все идет к повторению прошлогоднего сценария, когда завели в глухие долги атомную энергетику, тепловую энергетику, а после этого импортируют русскую и белорусскую электроэнергию с Белорусской атомной станции", – считает Кучеренко.