Трейдеры-спекулянты при содействии НКРЭКУ нанесли "Энергоатому" убытки на миллиарды гривен – нардеп Кучеренко

"Эти компании примерно выглядят так: стол, стул, печать, лицензия, перепродажа электроэнергии и взятки в НКРЭКУ. Но главное, они же загоняют в убытки и государственную компанию "Энергоатом". Я оценивал объем денег, которые заработали тот же самый [нардеп от "Слуги народа" Андрей] Герус, [глава НКРЭКУ Валерий] Тарасюк, который в этой схеме, это очевидно, председатель комиссии, господин [конечный бенефициар "Новой-Энергетической-Компании" Александр] Притыка, главный трейдер, – речь идет о миллиардах гривен", – сообщил он.
Кучеренко добавил, что НКРЭКУ сознательно прописала такие правила работы рынка, которые гарантируют избранным компаниям-посредникам возможность зарабатывать миллиарды гривен, паразитируя на государственных компаниях.
"Совершенно ясно, что эта схема загоняет того, кто производит, в ущерб, а спекулянты зарабатывают", – добавил нардеп.
По его словам, искусственное нанесение ущерба "Энергоатому" и другим реальным производителям является частью целенаправленной кампании по восстановлению импорта электроэнергии из России и Беларуси.
"Все идет к повторению прошлогоднего сценария, когда завели в глухие долги атомную энергетику, тепловую энергетику, а после этого импортируют русскую и белорусскую электроэнергию с Белорусской атомной станции", – считает Кучеренко.
На заседании 26 мая НКРЭКУ приняла решение закрыть импорт электроэнергии из России и Беларуси на четыре месяца. Нацкомиссия отказалась ограничивать импорт на весь год, как требовали включавшиеся по видеосвязи народные депутаты из межфракционного объединения "Чистая энергия".
Украина импортировала электроэнергию из РФ с осени 2019 года – после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2019 года закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".
До марта 2020 года, когда снова ввели запрет, было импортировано более 1 млрд кВт-ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн, писал "Минпром". По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske.
1 февраля 2021 года на сайте "Укрэнерго" появилась информация, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России в объеме 200 МВт-ч. По данным "Интерфакс-Украина", две украинские компании получили доступ к импорту.
18 марта стало известно, что о необходимости ограничения импорта электроэнергии из России и Беларуси заявил президент Владимир Зеленский, а на следующий день прекратить импорт пообещал тогдашний и.о. министра энергетики Юрий Витренко.
Зеленский подписал закон, предусматривающий введение запрета на импорт электрической энергии из России и Беларуси. Этот закон был принят Верховной Радой во втором чтении и в целом 15 апреля. Закон обеспечивает сертификацию оператора системы передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС, что откроет путь к интеграции энергосистемы с европейской.
Министр энергетики Герман Галущенко обратился к главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси на основании этого закона.