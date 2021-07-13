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Трейдеры-спекулянты при содействии НКРЭКУ нанесли "Энергоатому" убытки на миллиарды гривен – нардеп Кучеренко

Алексей Кучеренко: Совершенно ясно, что эта схема загоняет того, кто производит, в ущерб, а спекулянты зарабатывают
Алексей Кучеренко: Совершенно ясно, что эта схема загоняет того, кто производит, в ущерб, а спекулянты зарабатывают
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Группа компаний-посредников на рынке электроэнергии благодаря поддержке со стороны Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, нанесли государственному "Энергоатому" убытки на миллиарды гривен, заявил в эфире телеканала "Украина 24" первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Алексей Кучеренко.

"Эти компании примерно выглядят так: стол, стул, печать, лицензия, перепродажа электроэнергии и взятки в НКРЭКУ. Но главное, они же загоняют в убытки и государственную компанию "Энергоатом". Я оценивал объем денег, которые заработали тот же самый [нардеп от "Слуги народа" Андрей] Герус, [глава НКРЭКУ Валерий] Тарасюк, который в этой схеме, это очевидно, председатель комиссии, господин [конечный бенефициар "Новой-Энергетической-Компании" Александр] Притыка, главный трейдер, – речь идет о миллиардах гривен", – сообщил он.

Кучеренко добавил, что НКРЭКУ сознательно прописала такие правила работы рынка, которые гарантируют избранным компаниям-посредникам возможность зарабатывать миллиарды гривен, паразитируя на государственных компаниях.

"Совершенно ясно, что эта схема загоняет того, кто производит, в ущерб, а спекулянты зарабатывают", – добавил нардеп.

По его словам, искусственное нанесение ущерба "Энергоатому" и другим реальным производителям является частью целенаправленной кампании по восстановлению импорта электроэнергии из России и Беларуси.

"Все идет к повторению прошлогоднего сценария, когда завели в глухие долги атомную энергетику, тепловую энергетику, а после этого импортируют русскую и белорусскую электроэнергию с Белорусской атомной станции", – считает Кучеренко.

Контекст:

На заседании 26 мая НКРЭКУ приняла решение закрыть импорт электроэнергии из России и Беларуси на четыре месяца. Нацкомиссия отказалась ограничивать импорт на весь год, как требовали включавшиеся по видеосвязи народные депутаты из межфракционного объединения "Чистая энергия".

Украина импортировала электроэнергию из РФ с осени 2019 года – после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2019 года закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".

До марта 2020 года, когда снова ввели запрет, было импортировано более 1 млрд кВт-ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн, писал "Минпром". По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske.

1 февраля 2021 года на сайте "Укрэнерго" появилась информация, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России в объеме 200 МВт-ч. По данным "Интерфакс-Украина", две украинские компании получили доступ к импорту.

18 марта стало известно, что о необходимости ограничения импорта электроэнергии из России и Беларуси заявил президент Владимир Зеленский, а на следующий день прекратить импорт пообещал тогдашний и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

Зеленский подписал закон, предусматривающий введение запрета на импорт электрической энергии из России и Беларуси. Этот закон был принят Верховной Радой во втором чтении и в целом 15 апреля. Закон обеспечивает сертификацию оператора системы передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС, что откроет путь к интеграции энергосистемы с европейской.

Министр энергетики Герман Галущенко обратился к главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси на основании этого закона.

Теги: энергетика, Укрэнерго, электроэнергия, НКРЭКУ, Алексей Кучеренко, убытки, ущерб, Андрей Герус, Валерий Тарасюк, энергосистема, энергия
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