Трубицын попросил "Слугу народа" приостановить его членство в партии на время расследования

Трубицын заявил, что вчера принял участие в заседании дисциплинарной комиссии киевской городской организации партии "Слуга народа". Он утверждает, что не получал взяток.

"Тем более меня не задерживали детективы Национального антикоррупционного бюро при получении неправомерной выгоды, я не убегал от детективов НАБУ и не скрывался в Оболонской РГА и тем более не объявлялся в розыск. Теперь мне придется пройти достаточно долгий путь, чтобы доказать в суде свою невиновность. Я готов к этому. Но я не могу позволить, чтобы на партию "Слуга народа" осуществлялись различные медийные атаки по этому делу. Поэтому я обратился к членам дисциплинарной комиссии с заявлением о прекращении на время моего членства в партии "Слуга народа" на период досудебного расследования и пока не закончится суд. Как только я добьюсь справедливости, я обращусь к руководству партии "Слуга народа" о возобновлении моего членства в партии", – заявил политик.

Он добавил, что продолжает выполнять свои депутатские обязанности в Киевском городском совете и работать во фракции "Слуга народа".