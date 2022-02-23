Трубицын попросил "Слугу народа" приостановить его членство в партии на время расследования

Трубицын заявил, что вчера принял участие в заседании дисциплинарной комиссии киевской городской организации партии "Слуга народа". Он утверждает, что не получал взяток.
"Тем более меня не задерживали детективы Национального антикоррупционного бюро при получении неправомерной выгоды, я не убегал от детективов НАБУ и не скрывался в Оболонской РГА и тем более не объявлялся в розыск. Теперь мне придется пройти достаточно долгий путь, чтобы доказать в суде свою невиновность. Я готов к этому. Но я не могу позволить, чтобы на партию "Слуга народа" осуществлялись различные медийные атаки по этому делу. Поэтому я обратился к членам дисциплинарной комиссии с заявлением о прекращении на время моего членства в партии "Слуга народа" на период досудебного расследования и пока не закончится суд. Как только я добьюсь справедливости, я обращусь к руководству партии "Слуга народа" о возобновлении моего членства в партии", – заявил политик.
Он добавил, что продолжает выполнять свои депутатские обязанности в Киевском городском совете и работать во фракции "Слуга народа".
9 февраля НАБУ задержало Трубицына, а также его помощника. В этот же день Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила депутату о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). 11 февраля Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Трубицына и назначил залог в размере 14,886 млн грн как альтернативу содержанию под стражей. 16 февраля в Высшем антикоррупционном суде Украины сообщили, что за депутата был внесен залог.
12 февраля Высший антикоррупционный суд Украины избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога еще четырем фигурантам этого дела.
По версии следствия, депутат в сговоре со своим помощником, директором коммунального предприятия, заместителями директоров двух КП и приближенным к депутату лицом организовали незаконную схему для обеспечения победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли.
Согласно информации на сайте Киевсовета, Трубицын – украинский предприниматель, букинист, меценат, общественно-политический деятель. В 2020 году он стал депутатом Киевсовета и главой постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства.
Депутат считает уголовное производство "политической расправой за жесткую позицию в Киевсовете". Он утверждает, что "никогда и ни от кого не получал никаких взяток и не задерживался на получении взяток".