Трубицын заявил, что ждет суда и считает дело против себя заказным

"Давно не сообщал новостей по так называемому делу НАБУ, а по сути – о попытке псевдоантикоррупционеров "заткнуть" и "сбить" неугодного им Трубицына по заявке отдельных депутатов Киевсовета. Поэтому еще тогда, 9 февраля, мне вынесли много приговоров без следствия и суда, тиражируя сотни сообщений в социальных сетях и новостях: убегал, скрывался, прятался и что-то получил. И все оказалось фейком. Сейчас история продолжается и происходят новые попытки выносить приговоры", – написал депутат.
Он подчеркнул, что "уже закончилось следствие и рассмотрение подозрения, а это только предположение, а не начало привлечения к уголовной ответственности. Вину, как и наличие доказательств, установит суд во время судебного разбирательства".
"По своей наивности я неоднократно просил ВАКС, чтобы слушания на досудебном следствии были публичными с доступом журналистов и прямыми трансляциями. Но суд неоднократно отказывал в открытости, а мне очень хотелось, чтобы все посмотрели на этот процесс, который Кафке и не снился. Но и это прошло. Наконец дело с досудебного следствия передали на следствие судебное. И весь фарс происходящего вскоре будет доступен для онлайн-просмотра. Я по-прежнему уверен, что это дело является политической расправой", – подытожил Трубицын.
9 февраля НАБУ задержало Трубицына и его помощника. В этот же день Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила депутату о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). 11 февраля Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Трубицына и назначил залог в размере 14,886 млн грн как альтернативу содержанию под стражей. 16 февраля в Высшем антикоррупционном суде Украины сообщили, что за депутата был внесен залог.
12 февраля Высший антикоррупционный суд Украины избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога еще четырем фигурантам этого дела.
По версии следствия, депутат в сговоре со своим помощником, директором коммунального предприятия, заместителями директоров двух КП и приближенным к депутату лицом организовали незаконную схему для обеспечения победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли.
Согласно информации на сайте Киевсовета, Трубицын – украинский предприниматель, букинист, меценат, общественно-политический деятель. В 2020 году он стал депутатом Киевсовета и главой постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства.
Депутат считает уголовное производство "политической расправой за жесткую позицию в Киевсовете". Он утверждает, что "никогда и ни от кого не получал никаких взяток и не задерживался на получении взяток".