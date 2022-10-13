Трубицын заявил, что ждет суда и считает дело против себя заказным

"Давно не сообщал новостей по так называемому делу НАБУ, а по сути – о попытке псевдоантикоррупционеров "заткнуть" и "сбить" неугодного им Трубицына по заявке отдельных депутатов Киевсовета. Поэтому еще тогда, 9 февраля, мне вынесли много приговоров без следствия и суда, тиражируя сотни сообщений в социальных сетях и новостях: убегал, скрывался, прятался и что-то получил. И все оказалось фейком. Сейчас история продолжается и происходят новые попытки выносить приговоры", – написал депутат.

Он подчеркнул, что "уже закончилось следствие и рассмотрение подозрения, а это только предположение, а не начало привлечения к уголовной ответственности. Вину, как и наличие доказательств, установит суд во время судебного разбирательства".

"По своей наивности я неоднократно просил ВАКС, чтобы слушания на досудебном следствии были публичными с доступом журналистов и прямыми трансляциями. Но суд неоднократно отказывал в открытости, а мне очень хотелось, чтобы все посмотрели на этот процесс, который Кафке и не снился. Но и это прошло. Наконец дело с досудебного следствия передали на следствие судебное. И весь фарс происходящего вскоре будет доступен для онлайн-просмотра. Я по-прежнему уверен, что это дело является политической расправой", – подытожил Трубицын.