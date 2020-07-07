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Турчинов об изъятии ГБР приборов из частей ПВО: Военные должны были положить этих так называемых следователей лицом в землю и вызвать патруль

По мнению бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова, военнослужащие войск противовоздушной обороны неадекватно отреагировали на действия сотрудников Госбюро расследований, которые изъяли у зенитчиков Хмельницкой, Одесской и Херсонской областей сверхвысокочастотные приборы.

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Турчинов: Когда приходят какие-то дядьки и просто останавливают комплекс, который несет боевое дежурство... Как это можно назвать?
Турчинов: Когда приходят какие-то дядьки и просто останавливают комплекс, который несет боевое дежурство... Как это можно назвать?
Фото: turchynov.com

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что военнослужащие войск противовоздушной обороны должны были задержать сотрудников Государственного бюро расследований, когда те изымали у них сверхвысокочастотные приборы (клистроны). Такое мнение Турчинов высказал в интервью телеканалу "Прямий" 5 июля.

"Знаете, меня несколько удивила позиция военных. Это же просто деморализация – то, что происходит сейчас в Вооруженных силах. Потому что любой ответственный военный должен был этих так называемых следователей положить лицом в землю, вызвать патруль, [а те] – отвезти [в участок] для дальнейшего расследования: это сознательная провокация, сознательная диверсия или, возможно, люди в этой жизни что-то перепутали?" – возмутился Турчинов.

Журналист уточнил, были ли у военнослужащих полномочия для этого.

"Безусловно, когда речь идет о безопасности государства. У нас и так противовоздушная оборона – очень, скажем, слабое звено. Потому что в течение многих лет под влияниям российской агентуры в первую очередь уничтожали противовоздушную оборону. И много комплексов (и С-300, и "Буков") – эффективных, качественных – было либо снято с вооружения, либо продано за бесценок", – отметил бывший секретарь СНБО.

Он убежден, что в действиях сотрудников ГБР есть признаки диверсии.

"Когда приходят какие-то дядьки и просто останавливают комплекс, который несет боевое дежурство... Как это можно назвать? Это не просто преступление, это форма диверсионной работы на стороне врага. И за это нужно отвечать. Еще раз повторю: меня удивили военные. Никто не может с какой-то бумажкой (даже если он приклеит ее на лбу) останавливать боевое дежурство. Это преступление, и военные не должны его допускать", – сказал Турчинов.

1 июля следователи ГБР во время обысков у зенитчиков Хмельницкой, Одесской и Херсонской областей изъяли клистроны, являющиеся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило, что следователи инкриминируют должностным лицам ВСУ существенные нарушения при закупке приборов. При этом в командовании отметили, что отсутствие изъятых СВЧ-приборов может привести к нежелательным последствиям и существенно увеличить сроки восстановления боевой техники, которая прикрывает воздушное пространство и важные стратегические объекты страны.

Вечером 2 июля стало известно, что клистроны возвращают в воинские части. В ГБР пообещали дать оценку правомерности действий своих сотрудников, которые проводили обыски.

После заявления ГБР командование Воздушных сил убрало свой пост в Facebook о нанесении вреда обороноспособности страны и опубликовало новый, в котором сообщило, что консенсуса удалось достичь благодаря резонансу и оживленному обсуждению в обществе.

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что действия сотрудников бюро привели к подрыву боевой готовности частей противовоздушной обороны и "созданию возможности утечки информации, которая относится к грифованной".

Президент Украины Владимир Зеленский выразил "глубокую обеспокоенность" произошедшим и поручил руководителям СБУ и ГБР немедленно отреагировать.

По информации главного редактора издания "Цензор.НЕТ", военного журналиста Юрия Бутусова, клистроны были изъяты, поскольку ГБР пытается найти информацию о злоупотреблениях команды бывшего президента Петра Порошенко в оборонных закупках, но при этом проявляет вопиющую некомпетентность и равнодушие.

Теги: Александр Турчинов, Вооруженные силы Украины, ПВО, ВСУ, Государственное бюро расследований, Воздушные силы Украины, ГБР
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