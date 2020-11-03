Турчинов заявил, что его вызвали на допрос в ГБР по делам Евромайдана

По словам бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова, его вызвали в ГБР для допроса по "расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013–2014 годах".

Турчинов: Они, видимо, до сих пор не разобрались, кто совершал эти преступления Фото: Олександр Турчинов / Facebook

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов, который в 2014 году, в период аннексии Крыма Россией, был и.о. президента Украины, главнокомандующим Вооруженными силами, получил повестку на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом 3 ноября он сообщил на своей странице в Facebook.

Турчинов отметил, что его вызвали для дачи показаний в рамках расследования преступлений во времена Евромайдана.

"На этот раз меня вызывают для допроса по "расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013–2014 годах". Они, видимо, до сих пор не разобрались, кто совершал эти преступления", – говорится в сообщении.

Он заявил, что Госбюро расследований "при активной поддержке "слуг народа" заводит против него уголовные дела по заказу представителей партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

9 октября народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин сообщил, что Офис генпрокурора по решению Печерского районного суда Киева открыл уголовное производство в отношении Турчинова. Проведение досудебного расследования поручено Государственному бюро расследований.