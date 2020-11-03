Турчинов заявил, что его вызвали на допрос в ГБР по делам Евромайдана

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов, который в 2014 году, в период аннексии Крыма Россией, был и.о. президента Украины, главнокомандующим Вооруженными силами, получил повестку на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом 3 ноября он сообщил на своей странице в Facebook.
Турчинов отметил, что его вызвали для дачи показаний в рамках расследования преступлений во времена Евромайдана.
"На этот раз меня вызывают для допроса по "расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013–2014 годах". Они, видимо, до сих пор не разобрались, кто совершал эти преступления", – говорится в сообщении.
Он заявил, что Госбюро расследований "при активной поддержке "слуг народа" заводит против него уголовные дела по заказу представителей партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
9 октября народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин сообщил, что Офис генпрокурора по решению Печерского районного суда Киева открыл уголовное производство в отношении Турчинова. Проведение досудебного расследования поручено Государственному бюро расследований.
По представлению депутатов от ОПЗЖ в начале сентября Печерский суд обязал открыть уголовное производство в отношении Турчинова и пятого президента Украины Петра Порошенко, сообщал "Цензор.НЕТ".
Суть претензии заключается в том, что в 2014 году тогдашний председатель Верховной Рады Турчинов отказался подписывать закон об амнистии боевиков ОРДЛО, а Порошенко не настаивал на подписании этого закона. По мнению Кузьмина, решение Печерского суда усилит правильную позицию украинской делегации на минских переговорах.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.