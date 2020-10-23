Туск: Внутренние конфликты в Украине и Польше – самый большой подарок для третьей стороны. И вы знаете, кого я имею в виду

Москва не признает ни одной формы сосуществования с соседями, кроме покорения и захвата, заявил бывший президент Европейского совета Дональд Туск.

Туск: То, чего добилась Украина на сегодняшний день, – общий результат правительств и гражданского общества с 2014 года Фото: ЕРА

Бывший президент Европейского совета Дональд Туск 23 октября на Специальном Киевском форуме по безопасности заявил, что внутренние конфликты в Украине и Польше – это самый большой подарок для России, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Среди многих полей боя, где наше единство наиболее необходимо, есть два очень важных фронта: наша общая позиция против российской агрессии и наша солидарность в условиях пандемии COVID-19. Важно четко сказать, какой из этих вызовов более опасен и какой несет большую угрозу для людей и наций: вирус или сосед-агрессор. Обе эти угрозы атакуют неожиданно, они коварны, не уважают правил и несут смерть тысячам невинных людей. Когда эти вызовы атакуют одновременно, нам как никогда нужна солидарность и поддержка наших друзей. Ведь, как мы знаем, друг познается в беде", – отметил Туск.

Он подчеркнул, что украинские политики не должны спорить между собой о том, кто из них добился больших результатов, находясь у власти.

"То, чего добилась Украина на сегодняшний день, – общий результат правительств и гражданского общества с 2014 года. Вот что значит и чего может достичь настоящее единство. Не соревнуйтесь между собой, кто добился больших результатов. Это ваше общее достижение. Как я говорил в Верховной Раде 19 ноября 2019 года, как раз перед вашими выборами: "Не сильно спорьте во время избирательной кампании. Ваша история, как и история моего народа, подтверждает: внутренние конфликты в наших странах – это самый большой подарок для третьей стороны. И вы как никто знаете, кого я имею в виду"… Москва не признает ни одной формы сосуществования с соседями, кроме покорения и захвата", – сказал Туск.

После незаконного референдума 16 марта 2014 года Россия аннексировала украинский полуостров Крым. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.