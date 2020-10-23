ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Туск: Внутренние конфликты в Украине и Польше – самый большой подарок для третьей стороны. И вы знаете, кого я имею в виду

Москва не признает ни одной формы сосуществования с соседями, кроме покорения и захвата, заявил бывший президент Европейского совета Дональд Туск.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Туск: То, чего добилась Украина на сегодняшний день, общий результат правительств и гражданского общества с 2014 года
Туск: То, чего добилась Украина на сегодняшний день, – общий результат правительств и гражданского общества с 2014 года
Фото: ЕРА

Бывший президент Европейского совета Дональд Туск 23 октября на Специальном Киевском форуме по безопасности заявил, что внутренние конфликты в Украине и Польше – это самый большой подарок для России, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Среди многих полей боя, где наше единство наиболее необходимо, есть два очень важных фронта: наша общая позиция против российской агрессии и наша солидарность в условиях пандемии COVID-19. Важно четко сказать, какой из этих вызовов более опасен и какой несет большую угрозу для людей и наций: вирус или сосед-агрессор. Обе эти угрозы атакуют неожиданно, они коварны, не уважают правил и несут смерть тысячам невинных людей. Когда эти вызовы атакуют одновременно, нам как никогда нужна солидарность и поддержка наших друзей. Ведь, как мы знаем, друг познается в беде", – отметил Туск.

Он подчеркнул, что украинские политики не должны спорить между собой о том, кто из них добился больших результатов, находясь у власти.

"То, чего добилась Украина на сегодняшний день, – общий результат правительств и гражданского общества с 2014 года. Вот что значит и чего может достичь настоящее единство. Не соревнуйтесь между собой, кто добился больших результатов. Это ваше общее достижение. Как я говорил в Верховной Раде 19 ноября 2019 года, как раз перед вашими выборами: "Не сильно спорьте во время избирательной кампании. Ваша история, как и история моего народа, подтверждает: внутренние конфликты в наших странах – это самый большой подарок для третьей стороны. И вы как никто знаете, кого я имею в виду"… Москва не признает ни одной формы сосуществования с соседями, кроме покорения и захвата", – сказал Туск.

После незаконного референдума 16 марта 2014 года Россия аннексировала украинский полуостров Крым. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Крым, Украина, Польша, Дональд Туск, захват, агрессия, боевики, вторжение, конфликт, безопасность, война на Донбассе, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Генпродюсер "1+1" рассказал, что будет в эфире канала в новогоднюю ночь
Генпродюсер "1+1" рассказал, что будет в эфире канала в новогоднюю ночь
Премьера новой "Блондинки в законе" перенесена на 2022 год – СМИ
Премьера новой "Блондинки в законе" перенесена на 2022 год – СМИ
Старший сын Бекхэмов отложил свадьбу – СМИ
Старший сын Бекхэмов отложил свадьбу – СМИ
"Карпатский феномен". Руслана обнародовала новые снимки, сделанные в Карпатах, и объявила о новом проекте в защиту лесов
"Карпатский феномен". Руслана обнародовала новые снимки, сделанные в Карпатах, и объявила о новом проекте в защиту лесов
В ночь на 25 октября Украина перейдет на зимнее время. Куда переводить стрелки часов
В ночь на 25 октября Украина перейдет на зимнее время. Куда переводить стрелки часов
"У Кристинки ни жиринки". Подписчики Галкина с его подачи обсуждают новый образ Орбакайте
"У Кристинки ни жиринки". Подписчики Галкина с его подачи обсуждают новый образ Орбакайте
  Приходько о Зеленском: Не хочу, чтобы обижался, но президент он мягкотелый
  Приходько о Зеленском: Не хочу, чтобы обижался, но президент он мягкотелый
"Любая женщина своих детей любит больше всего". Супруга Остапчука рассказала, как относится к материнству
"Любая женщина своих детей любит больше всего". Супруга Остапчука рассказала, как относится к материнству
"Плохо себя чувствуют и ждут результаты тестов". Полякова сообщила о переносе концерта из-за болезни участников коллектива
"Плохо себя чувствуют и ждут результаты тестов". Полякова сообщила о переносе концерта из-за болезни участников коллектива
"П...дор – это вы!" Харламов обнародовал запись разговора с телефонными мошенниками
"П...дор – это вы!" Харламов обнародовал запись разговора с телефонными мошенниками
Экс-нардеп Денисенко написал книгу "Политики не врут"
Экс-нардеп Денисенко написал книгу "Политики не врут" G
Виктория ВОРОНИНА
  Тина Кароль назвала имя своей фаворитки на проекте "Танцы со звездами"
  Тина Кароль назвала имя своей фаворитки на проекте "Танцы со звездами"
"Горяча и бешена","Шикарнейшая фигура". Loboda позировала в раздельном купальнике
"Горяча и бешена","Шикарнейшая фигура". Loboda позировала в раздельном купальнике
  Гранде сыграла президента США в клипе на сингл Positions. Видео
  Гранде сыграла президента США в клипе на сингл Positions. Видео
"У него такой добрый и искренний взгляд". Алла Мазур показала, как развлекалась с сыном
"У него такой добрый и искренний взгляд". Алла Мазур показала, как развлекалась с сыном
"Хватает "доброжелателей". Дикусар показал, как занимается в тренажерном зале
"Хватает "доброжелателей". Дикусар показал, как занимается в тренажерном зале
 
 
 
 
 
 
Популярно в Бульваре
  Продюсер "Танцев со звездами" рассказал о гонорарах участников шоу
Продюсер "Танцев со звездами" рассказал о гонорарах участников шоу
"У Кристинки ни жиринки". Подписчики Галкина с его подачи обсуждают новый образ Орбакайте
"У Кристинки ни жиринки". Подписчики Галкина с его подачи обсуждают новый образ Орбакайте
"П...дор – это вы!" Харламов обнародовал запись разговора с телефонными мошенниками
"П...дор – это вы!" Харламов обнародовал запись разговора с телефонными мошенниками
"Вижу сосок", "Сиськи". Каменских снялась под душем
"Вижу сосок", "Сиськи". Каменских снялась под душем
Генпродюсер "1+1" рассказал, что будет в эфире канала в новогоднюю ночь
Генпродюсер "1+1" рассказал, что будет в эфире канала в новогоднюю ночь
В ночь на 25 октября Украина перейдет на зимнее время. Куда переводить стрелки часов
В ночь на 25 октября Украина перейдет на зимнее время. Куда переводить стрелки часов
Подольская родила. Пресняков показал первое фото новорожденного
Подольская родила. Пресняков показал первое фото новорожденного
Ефремов: Я прекращаю все свои отношения с алкоголем, который довел меня до столь печального конца
Ефремов: Я прекращаю все свои отношения с алкоголем, который довел меня до столь печального конца
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS